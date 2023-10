Great Ambition of the Slimes in arrivo su Nintendo Switch

Il videogioco di strategia RPG Great Ambition of the Slimes, sviluppato da Altair Works e pubblicato da Flyhigh Works verrà lanciato su Nintendo Switch alla fine di questo mese, precisamente il 26 ottobre. Il gioco, già uscito il 26 luglio per PC tramite Steam, avrà un prezzo di lancio di 11.99 euro su Switch.

Great Ambition of the Slimes è un videogioco di simulazione tattica in cui il giocatore ha come scopo principale quello di fare in modo che gli slime prendano il sopravvento sugli umani in battaglia. Nel gioco esistono oltre 20 tipi di slime, umani e demoni: ogni mostro slime ha diverse abilità e modalità di attacco, come il teletrasporto, la moltiplicazione e lo scioglimento dell’equipaggiamento dell’avversario. Per poter portare avanti la missione, quindi, il giocatore deve scegliere in modo accurato lo slime per poter sconfiggere i nemici e variare di volta in volta strategia per far sì che riescano a vincere nelle battaglie più impegnative andando avanti nel gioco.

Gli slime, “deboli melme sotto il comando del giocatore”, come riportato nella descrizione del gioco su Steam, hanno la capacità di occupare corpi umani: usando saggezza e strategia, il giocatore aiuterà i mostri a conquistare il mondo. Abilità che gli slime, da soli, in quanto troppo leggeri e privi di forza, non avrebbero senza l’aiuto umano.

