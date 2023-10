Assassin’s Creed Mirage è il più grande lancio di Ubisoft su current-gen

Assassin’s Creed Mirage (trovate qui la nostra Recensione) è un ritorno alle origini del franchise, fungendo da omaggio al primo gioco e incarnando le sue radici stealth. A quanto pare, questo ha funzionato bene per Ubisoft. Si tratta del più grande lancio finora realizzato dall’editore in termini di vendite di unità per le console di ultima generazione. Di recente, è stato rilasciato l’aggiornamento 1.0.2.

In termini di numero di giocatori, è in linea con il lancio di Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey. Anche se non sembra aver raggiunto le stesse vette di Assassin’s Creed Valhalla, che ha superato il miliardo di dollari di entrate, Mirage è ancora un successo tanto necessario per l’editore dopo tutte le cancellazioni, i progetti ritardati e quant’altro. Sebbene Ubisoft Bordeaux abbia affermato che non ci sarà alcun supporto o DLC a lungo termine, dovrebbe essere interessante vedere se questo successo si tradurrà in un cambio di piani. Il gioco supporta anche la tecnologia di super campionamento XeSS di Intel. Di seguito una panoramica del titolo:

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili.

Assassin’s Creed Mirage è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.