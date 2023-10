Counter Strike 2: interrotto il funzionamento su dispositivi datati

Il team di sviluppatori di Valve ha comunicato che Counter Strike 2 non funzionerà più su dispositivi datati. L’obiettivo dello studio è quello di continuare a sviluppare il videogioco per gli anni a venire. Tuttavia, con l’avanzare delle nuove tecnologie, Valve ha preso la decisione di interrompere il supporto hardware più vecchi, inclusi i sistemi operativi DirectX9 e 32bit, colpendo anche macOS. Il gioco free-to-play disponibile su Steam era stato lanciato a settembre come successore di Counter Strike Global Offensive, consentendo ai giocatori di portare il loro inventario dal vecchio gioco.

La società ha affermato che tutte insieme, queste piattaforme, rappresentavano meno dell’uno per cento dei giocatori attivi di Counter Strike Global Offensive. Negli anni a venire, dunque, Counter Strike 2 supporterà unicamente Windows e Linux a 64 bit. Nonostante questo, i giocatori che non riusciranno a lanciare il videogioco con il loro supporto attuale, saranno in grado di accedere ad una versione legacy di Counter Strike Global Offensive: una build congelata del gioco che prevede tutte le funzionalità, fatta eccezione per il match-making ufficiale.

Il supporto per questa versione del videogioco, tuttavia, terminerà il 1° Gennaio 2024: continuerà ad essere ancora disponibile, ma alcune funzionalità che si basano sulla compatibilità con il coordinatore di gioco (come, ad esempio, l’accesso all’inventario) sono destinate a degradarsi e venire a macare.

Per i giocatori che non potranno più accedere al gioco, previo controllo dell’idoneità, sono previsti dei rimborsi disponibili fino al 1° dicembre 2023.