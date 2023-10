The Last of Us: il multiplayer prevede lobby da 40 giocatori?

In attesa di capire il reale destino di The Last of Us Multiplayer/Fazioni, con il progetto che oscilla tra i lavori congelati e la cancellazione definitiva, è emerso un nuovo dettaglio legato ai server che dovrebbero accogliere i giocatori.

Ian Blake, ex-associate game designer che ha lavorato presso Naughty Dog e sul nuovo titolo multigiocatore ambientato nell’universo di The Last of Us, ha “diffuso” tramite il suo profilo LinedIn una notizia molto interessante. Le lobby del gioco accoglierebbero fino ad un massimo di 40 giocatori, caratteristica che ci porta a pensare ad un gioco con una modalità multiplayer abbastanza massiva e differente dal precedente “Fazioni” che invece proponeva semplici scontri 4 vs 4.

Dunque, la componente Multiplayer potrebbe garantire una natura da MMO, ma anche essere un battle royale singolo o a squadre con tanto di PvE incorporato. O ancora, potrebbe nascondere feature simili a The Division, con missioni co-op PvE e zone destinate al PvP. Purtroppo però, al momento non possiamo che azzardare delle semplici ipotesi, soprattutto perché questa feature lagata alle lobby da 40 giocatori potrebbe appartenere alla prima versione del progetto, ossia quella “bloccata”. Ovviamente, vi aggiorneremo tramite le nostre pagine non appena giungeranno notizie concrete su questo progetto!