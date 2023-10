The Iron Claw: ecco il trailer del nuovo film con Zac Efron

A recitare in The Iron Claw. il nuovo film prodotto da A24 e in uscita il 22 dicembre negli Stati Uniti, c’è un cast stellare composto, tra gli altri, da Zac Efron, Jeremy Allen White (la star di The Bear) e Harris Dickinson.

Efron interpreta Kevin von Erich, membro di una famiglia di lottatori degli anni ’80. Oltre a conquistare il cuore della dolce Pam (Lily James), tutto ciò che Kevin vuole fare è salire sul ring e lottare con i suoi fratelli.

Pensando al wrestling, i primi nomi che di solito vengono in mente sono quelli di Hulk Hogan, The Rock e John Cena. Qualche fan più d vecchia data, tuttavia, potrebbe conoscere i Von Erich (cognome d’arte), una stirpe di lottatori texani i cui nomi sono diventati sinonimo di tragedia.

Nel trailer appena uscito sentiamo dire a Kevin:

Sin da quando ero bambino, la gente diceva che la mia famiglia era maledetta. La mamma ha cercato di proteggerci con Dio. Papà ha cercato di proteggerci con il wrestling. Ha detto che se fossimo stati i più duri, i più forti, niente avrebbe mai potuto farci del male. Gli ho creduto. Lo abbiamo fatto tutti.

La maledizione a cui Kevin fa riferimento è quella che colpì tutta la famiglia, stelle del wrestling ma con molti demoni da combattere fuori dal ring come si vede nel trailer. La famiglia Adkisson (questo il vero cognome) contava sei figli e ben cinque di loro morirono prima del padre Fritz. L’unico rimasto in vita sarà proprio Kevin: Kerry (Jeremy Allen White) morì suicida dopo aver subito l’amputazione di un piede; come lui, anche i fratelli Chris e Mike si tolsero la vita; Jack Jr. a soli sei anni morì folgorato da un cavo elettrico e David venne ucciso da una malattia.

The Iron Claw, quindi, sarà sicuramente una storia avvincente e toccante sulla forza della famiglia e su cosa succede quando tutto va in pezzi. Fritz von Erich (Holt McCallany), il padre dei fratelli, sembra una figura particolarmente ingombrante nella storia, perché dal trailer si vede come sia stato lui a spingere i suoi figli lungo una strada che non volevano percorrere.