Witchfire: dettagliata la nuova road map e i suoi contenuti

Dopo aver rilasciato Witchfire (trovate qui il nostro Provato) in accesso anticipato, lo sviluppatore The Astronauts ha rivelato una tabella di marcia che descrive in dettaglio i contenuti futuri che arriveranno nel gioco. Lo studio afferma che importanti aggiornamenti con nuovi contenuti sono pianificati ogni due mesi, ma non è sicuro di riuscire a tenere il passo.

Lo studio prevede che Witchfire presenterà 6 mappe distinte al termine del periodo di accesso anticipato, solo tre delle quali sono state nominate finora: Irongate Castle, Scarlet Coast e Witch Mountain. Le prime due sono già presenti nel gioco, con altre 3 mappe senza nome e Witch Mountain in arrivo. Di queste mappe, Witch Mountain è probabilmente la prima nuova mappa ad essere aggiunta al gioco. La mappa presenterà le proprie regole di gioco, con lo studio che la descrive come un grande livello di raid. Lo studio prevede inoltre che il gioco includerà almeno 6 boss, 46 tipi di nemici, 31 armi, 24 oggetti magici, 20 incantesimi e un numero imprecisato di nuove trappole, eventi calamità e NPC.

Inoltre, il primo grande aggiornamento per Witchfire , previsto per il rilascio nella seconda metà di novembre, ha il nome in codice GGU. Sarà caratterizzato sia da nuovi contenuti, sia da rivisitazioni di contenuti già presenti nella versione iniziale del gioco. Sono previste anche modifiche al gameplay principale di Witchfire , incluso il ribilanciamento del sistema di livellamento del gioco, un maggiore controllo da parte del giocatore sulle calamità e una generale spinta ad Arcana.

Witchfire è stato rilasciato come titolo in accesso anticipato esclusivo per Epic Games Store a settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.