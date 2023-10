Dragon Ball Xenoverse 2: due DLC per next-gen nel 2024, ecco il nuovo aggiornamento

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore Dimps hanno rilasciato un importante aggiornamento gratuito per Dragon Ball Xenoverse 2, seguito da nuovi contenuti scaricabili e versioni per PlayStation 5 e Xbox Series nel 2024, hanno annunciato le società. Il grande aggiornamento gratuito include un nuovo evento, una nuova modalità battaglia e alcuni contenuti aggiuntivi. I due nuovi DLC nel 2024 che includono uno scenario aggiuntivo, più personaggi giocabili e altri contenuti. Sarà seguito da contenuti altri contenuti in un secondo momento. Di seguito una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale del titolo:

Dragon Ball Xenoverse 2 offre ai giocatori l’esperienza di gioco definitiva di Dragon Ball! Sviluppa il tuo guerriero, crea l’avatar perfetto, allenati per apprendere nuove abilità e aiuta a combattere nuovi nemici per ripristinare la storia originale della serie Dragon Ball. Unisciti a 300 giocatori da tutto il mondo nella nuova città hub di Conton e combatti con o contro di loro.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, mobile, Xbox One, PlayStation 5 e PC. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.

