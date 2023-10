Mercenaries Lament Requiem of the Silver Wolf ora disponibile in tutto il mondo

Sei mesi dopo la sua uscita in Giappone, Mercenaries Lament Requiem of the Silver Wolf è ora disponibile in tutto il mondo per le console PlayStation 4 e Playstation 5. Il publisher Flyhigh Works e gli sviluppatori Esquadra e RideonJapan hanno lanciato l’RPG strategico tramite Playstation Store al prezzo di 19.99 euro.

Il videogioco è stato lanciato per la prima volta su Nintendo Switch il 9 febbraio in Giappone, seguito da PlayStation 5 e PlayStation 4 il 19 aprile. La versione per Switch è stata rilasciata in tutto il mondo il 27 aprile. Una versione per PC tramite Steam è stata annunciata per il rilascio nel 2024.

Mercenaries Lament Requiem of the Silver Wolf è un videogioco di simulazione tattica ambientato in un mondo fantastico. Le battaglie si svolgono su mappe con differenze di altezza, dove il posizionamento dei personaggi nella parte anteriore, posteriore e laterale delle unità nemiche può determinare l’esito di ogni battaglia. Il giocatore dovrà giocare di strategia in termini di posizionamento del personaggio in modo tale da far funzionare gli effetti di supporto. Inoltre è molto alto il grado di libertà nello sviluppo del personaggio: si possono acquisire e rafforzare le abilità e cambiare classe usando i punti abilità guadagnati in battaglia.

Rimanete sintonizzati sul nostro sito per ulteriori aggiornamenti sui videogiochi sviluppati da Esquadra e RadeonJapan.