World of Warcraft: la community raccoglie 1,5 milioni di dollari per BlueCheck e per aiutare l’Ucraina

Il team di sviluppo di World of Warcraft ha condiviso quanti soldi sono stati raccolti tramite la campagna di beneficenza delle mascotte a favore di BlueCheck Ukraine. Grazie alla generosità della community di World of Warcraft, il team ha raccolto più di 1,5 milioni di dollari dalle vendite del Pacchetto Mascotte per l’Ucraina. Questo pacchetto forniva due mascotte di gioco a giocatori e giocatrici, una per Dragonflight e una per Wrath of the Lich King Classic. A luglio, il team ha annunciato che le vendite del pacchetto di mascotte fino al 29 agosto sarebbero state devolute a BlueCheck Ukraine per il supporto all’opera umanitaria d’emergenza in Ucraina.

BlueCheck Ukraine, co-fondata dall’attore e attivista Liev Schreiber, è un’organizzazione creata da un collettivo di esperti nelle risposte alle crisi umanitarie, la cui missione è identificare, vagliare e sostenere con azioni rapide le organizzazioni umanitarie ucraine locali che forniscono un’assistenza umanitaria fondamentale sul campo. L’organizzazione fornisce fondi finanziari urgenti ai partner che forniscono assistenza medica e ripristinano le strutture sanitarie danneggiate, evacuano e si prendono cura di orfani e bambini con bisogni speciali, forniscono cibo, acqua e riparo alle persone cacciate dalle proprie case, si prendono cura degli anziani e rispondono rapidamente ai molti altri bisogni urgenti della popolazione ucraina colpita dalla guerra.