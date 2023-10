Annunciato NumeN: romanzo best-seller GDR narrativo in arrivo su Kickstarter nel 2024

l collettivo pluripremiato di scrittori CyberScrivens annuncia con orgoglio l’adattamento del suo primo romanzo di fantascienza, “NumeN – Scommessa sulla Fine del Mondo”, in un’esperienza videoludica. Sarà una vera e propria fusione tra letteratura e intrattenimento interattivo che combinerà la narrazione classica con le note caratteristiche dei giochi di ruolo, creando un progetto crossmediale destinato ad affascinare sia i fan della fantascienza e del fantastico che gli appassionati di videogiochi narrativi e RPG. NumeN sarà un gioco di ruolo narrativo ambientato in una dimensione terrestre futuristica e parallela in cui i giocatori diventeranno ONav, navigatori onirici che raggiungeranno un altro universo “psico-astrale” e materiale mediante l’utilizzo di misteriosi CyberBody. Quest’esperienza immersiva permetterà loro di influenzare gli eventi passati, presenti e futuri, plasmando realtà alternative con le loro scelte e la loro volontà forgiata nei Reami CyberOnirici.

I giocatori scopriranno megacity oscurate da barriere energetiche erette per impedire la distruzione assoluta delle Tempeste del Giudizio. Esploreranno l’Europa al tempo della Democrazia Sacra e navigheranno nell’infinito spazio dei sogni di ogni luogo ed epoca delle storie della storia umana. Intorno a loro un mondo sconvolto da infinite guerre per conquistare le miniere di Oro Alieno. Un mondo costretto a vivere in una rigida società piramidale dominata dalla Teoscienza e dagli eserciti cibernetici dell’aristocrazia dei Supremi. Per entrare in questo universo sarà necessario sottoporsi a un test psico-astrale ed essere di conseguenza arruolati nell’esercito multidimensionale del CyberMarxismo, della Nuova Democrazia Sacra o dei Cavalieri dell’Assoluto.

Se vuoi scoprire chi sei davvero, in questa e in molteplici altre realtà, connetti la tua mente all’Universo di NumeN e inizia a CyberSognare! Chi sono le menti creative dietro CyberScrivens?