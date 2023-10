Squid Game La Sfida: pubblicato il teaser trailer in italiano

Netflix ha diffuso il trailer di Squid Game La Sfida, un nuovo reality competitivo basato sulla serie di maggior successo di sempre. In questa competizione, 456 persone dovranno mettersi alla prova per vincere un premio di 4,56 milioni di dollari. L’uscita del reality è prevista sulla piattaforma di streaming per il 22 novembre.

Squid Game ha debuttato il 17 settembre 2021, scalando gradualmente le classifiche settimanali di Netflix grazie al suo enorme successo globale. Si è affermata come la serie più vista di Netflix di tutti i tempi, superando titoli popolari come La Casa di Carta e Stranger Things. Con centinaia di milioni di spettatori e miliardi di ore di streaming in decine di paesi, ha conquistato un pubblico enorme.

Articoli Consigliati The Iron Claw: ecco il trailer del nuovo film con Zac Efron Daredevil Born Again: progetto cancellato, si riparte da zero

In attesa del reality, se siete tra i pochissimi che non l’hanno vista, potete recuperare la serie sudcoreana su Netflix, di cui è già stata annunciata una seconda stagione.

La serie è stata ideata diretta e sceneggiata da Hwang Dong-hyuk, e trae ispirazione dagli aspetti disumanizzanti del capitalismo e dalle ingiustizie legate alla disparità di classe molto, tema centrale anche in molti famosi film sudcoreani come Parasite o Oldboy. Squid Game mostra i partecipanti ad una competizione mortale basata su giochi per bambini, in cui la sconfitta significa morte, mentre all’unico vincitore spetta un enorme premio in denaro. Park Hae-soo è presente nel cast di Squid Game nel ruolo di Cho Sang-woo, ex compagno di classe e amico d’infanzia del protagonista Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae.