Grand Theft Auto 6: la classificazione in Australia potrebbe lasciare intendere un annuncio imminente

Il rating di Grand Theft Auto 6 è apparso sul sito web della classificazione australiana . Il gioco, che come si può leggere è presente sul sito dal 2 aprile , è stato classificato come MA 15+ per l’uscita in Australia: la classificazione indica che il gioco contiene forti scene di sesso e un largo uso di droghe.

