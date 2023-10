EA Sports FC Tactical: svelato lo strategico per mobile

Electronic Arts ha rivelato oggi i primi dettagli di EA SPORTS FC Tactical, un nuovo modo di giocare al Gioco Più Bello del Mondo su dispositivi mobile: presenta una simulazione interattiva con un gameplay strategico a turni e l’accesso a più di 5.000 giocatori reali in più di 10 campionati tra i principali, come Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A.

Ultima novità dell’ecosistema EA SPORTS FC in continua espansione, Tactical pone l’accento sulle strategie di gioco, come la resistenza e la gestione dei power-play. Le partite sono simulate, con opportunità di difendere, attaccare, eseguire mosse abilità e tentare di fare gol a turni, dando vita a un’azione realistica e autentica come mai prima d’ora.

Ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM of EA SPORTS FC:

“EA SPORTS FC Tactical adotta il gameplay strategico per creare una nuova esperienza calcistica che coinvolge i giocatori nel Gioco Più Bello del Mondo come mai prima d’ora. Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai fan dei giochi strategici a turni e di vederli unirsi al club come parte della community di giocatori di EA SPORTS FC. Non vediamo l’ora di condividere presto ulteriori informazioni su EA SPORTS FC Tactical”.

Il gioco includerà un’ampia gamma di modalità di gioco, dalle partite amichevoli online alle intense competizioni online, tra cui partite Rank, Leagues, e Guilds. Allenate i giocatori a padroneggiare mosse abilità superiori, sbloccate tratti perfetti per una progressione più approfondita e personalizzate la vostra squadra con vari oggetti come design dello stadio, kit e palloni.

Sarà disponibile all’inizio del 2024 per permettere ai fan di vivere una nuova avventura calcistica. Pre-registratevi ora per i dispositivi mobile su Google Play e App Store.