Haunted House: disponibile, con trailer di lancio, la rivisitazione del classico horror

Atari e il team di sviluppo Orbit Studio hanno annunciato che il remake roguelite di Haunted House è ora disponibile su Windows PC, Nintendo Switch, Xbox One e Series X|S, PlayStation 4 & 5 e Atari VCS. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Considerato un tributo al classico titolo Atari 2600 per tutte le età, nonché capostipite dei survival horror nella storia dei videogiochi, Haunted House è un’avventura 3D isometrica ambientata in una magione spettrale ricca di personaggi colorati. In omaggio al titolo originale, Haunted House premia l’approccio furtivo e la capacità di problem-solving, dando meno importanza ai combattimenti. Il tocco di modernità è dato dall’introduzione di elementi roguelite, con una disposizione delle stanze della magione che sarà diversa a ogni partita.

In Haunted House I giocatori vestono i panni di Lyn Graves, nipote del leggendario cercatore di tesori Zachary Graves. Lyn visita la magione di suo zio con i suoi migliori amici solo per scoprire che è stata infestata da fantasmi e mostri che rapiranno immediatamente i suoi compagni di avventura. Per liberarli, Lyn dovrà recuperare i frammenti di un’urna magica e ricostruirla.

In uno scenario composto da stanze generate proceduralmente, pareti girevoli, nemici posizionati in luoghi imprevedibili e incontri spettrali, Lyn deve strisciare, sgattaiolare e correre, affrontando orde di spettri ed ectoplasmi per ritrovare i suoi amici e suo zio. Ciascun frammento dell’urna è sorvegliato da un boss terrificante e pertanto, ogni scontro richiederà di aguzzare l’ingegno. E se viene messa al tappeto da uno spettro, Lyn è spedita nuovamente all’ingresso della magione, con stanze e nemici disposti in modo casuale per una partita sempre diversa.

Le caratteristiche principali di Haunted House includono:

Brividi per tutte le età : Lo stile artistico stravagante e cartoon nasconde solo in parte i brividi e le emozioni di Haunted House! Il titolo, che si muove abilmente tra buffo e spaventoso, ha una valutazione E (per tutti) grazie a un gameplay basato principalmente sulla furtività e su leggere sequenze di combattimento.

Personaggi sbloccabili : Esplorando la casa infestata, Lyn può soccorrere i suoi amici intrappolati che diventeranno personaggi giocabili. Con essi, sarà possibile esplorare a fondo la magione. Ciascun amico di Lyn presenta statistiche differenti, rendendo l’esperienza diversa a seconda del personaggio utilizzato!

Easter Egg di Atari : Il titolo è ricco di collezionabili ed elementi di lore basati sulla versione originale di Haunted House e di altri classici dell’era d’oro di Atari.

Abbiamo già detto furtività?: Con i combattimenti ridotti al minimo, i giocatori devono concentrarsi sulla furtività e sulla risoluzione di sfide celate nell’ombra, impiegando l’arsenale di oggetti e trappole a loro disposizione.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto il trailer di lancio.