Endless Dungeon: svelato nuovo brano della colonna sonora Space Western

ENDLESS Dungeon è un roguelite di azione tattica con elementi da tower defense. Gioca in solitaria o in squadra con due amici e prova ad aprirti la strada nella misteriosa stazione spaziale in cui vi trovate intrappolati. Proteggi il cristallo da ondate di mostri. Se muore, muori anche tu, quindi occhi aperti!

Colonna sonora di ENDLESS Dungeon I brani della colonna sonora originale interattiva sono interpretati nel gioco dalla band del Saloon, il luogo in cui i giocatori vengono teletrasportati tra una giocata e l’altra per potenziare le armi, fare due chiacchiere con gli abitanti della Stazione e scolarsi bevande energizzanti. La band evolverà insieme a te, permettendoti di sbloccare nuovi musicisti e nuovi brani con cui scatenarti prima di rituffarti nella Stazione. La band ha persino un avatar 3D di Lara , la cui voce malinconica ti rinfrancherà dopo una serie di dure battaglie.

Manca solo una settimana all’uscita su PC e console di ENDLESS Dungeon , il nuovo roguelite di azione tattica di Amplitude Studios . Per entrare nel mood giusto potete ascoltare il nuovo brano della colonna sonora, “Endless” , scritto dalla cantautrice Lera Lynn (True Detective di HBO) e dal compositore interno di Amplitude Studios, Arnaud Roy (HUMANKIND, ENDLESS Space, ENDLESS Legend). Potete vedere il video in fondo alla notizia.

