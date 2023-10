Conan il Barbaro: disponibile l’avventura testuale gratuita

Heroic Signatures, sussidiaria di Funcom, offre ai fan di Conan il Barbaro un’opportunità per immergersi nell’era hyboriana. In una nuova avventura testuale gratuita disponibile direttamente sul sito web di Heroic Signatures, i giocatori possono mettere alla prova la loro arguzia e il loro coraggio in un incontro con Conan il Barbaro. I giocatori che riusciranno a guadagnarsi il favore di Conan riceveranno un link dove potranno iscriversi per avere la possibilità di vincere un nuovo poster a grandezza naturale della mappa dell’era hyboriana, creato dalla talentuosa artista Francesca Baerald.

Funcom ha recentemente rilasciato Age of War – Capitolo 2 per il suo gioco di sopravvivenza open world Conan Exiles, un importante aggiornamento gratuito con miglioramenti significativi e rielaborazioni dei sistemi di gioco come il loot e le epurazioni. Come per ogni capitolo, è accompagnato da un nuovo Pass Battaglia ricco di armature, armi, elementi da costruzione e altro ancora.

Articoli Consigliati Sociable Soccer 24: annunciate le date PC e Switch, accordo di licenza con FIFPRO Endless Dungeon: svelato nuovo brano della colonna sonora Space Western

La nuova avventura testuale di oggi è strettamente legata a Conan Exiles. Ispirata alle classiche Choose Your Own Adventures, si svolge all’interno dei confini della locanda Dusky Coil, un luogo di Conan Exiles, ma permette ai giocatori di digitare qualsiasi azione desiderino compiere.

Lavorando con lo sviluppatore e scrittore Lo Terry, Heroic Signatures desidera bilanciare alcune delle libertà dell’IA con gli scenari e i personaggi su misura del mondo di Conan. Anche se il giocatore può tentare di fare tutto ciò che vuole, comportamenti strani e frivoli susciteranno il disprezzo di Conan stesso e ridurranno le possibilità di vincere. Il gioco è impregnato di tutte le storie di Robert E. Howard e di altre storie dell’universo di Conan, creando un’esperienza divertente per tutti coloro che desiderano immergersi nell’era hyboriana.

Mentre il sito ufficiale di Conan riceve un corposo restyling, nuove avventure di Conan sono in arrivo ovunque. Giocate all’avventura testuale e partecipate al contest prima dell’arrivo del numero 3 del fumetto di Conan, il 27 ottobre, e del lancio di una nuova serie mensile di racconti digitali di Conan, il 26 ottobre.

L’avventura testuale di Conan è disponibile da subito sul sito web di Heroic Signatures.