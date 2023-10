Sociable Soccer 24: annunciate le date PC e Switch, accordo di licenza con FIFPRO

“Finora sono state coinvolte così tante persone nel viaggio di Sociable Soccer, che è sembrata una ricerca epica. Da molta soddisfazione poter finalmente fornire le versioni per PC e console che avevamo promesso otto anni fa e sono lieto di dire che tutte le persone che hanno pagato per la versione Steam Early Access la riceveranno gratuitamente.”

Il gameplay arcade, veloce e fluido di Sociable Soccer 24 è sicuramente il suo USP più accattivante. È facile da giocare ma difficile da padroneggiare, in un modo che i fan dei precedenti giochi di calcio di Hare conosceranno molto bene. Nella modalità carriera per giocatore singolo, è divertente e stimolante scalare i campionati online collezionando e potenziando la tua squadra, nel multiplayer online rimarrai stupito dalla velocità e dalla fluidità dell’azione e il multiplayer locale è senza dubbio il più divertente, definendolo il miglior gioco di football d’azione di questo secolo.

Tower Studios, guidato da Jon Hare , la mente dietro la serie cult Sensible Soccer , ha anche annunciato un nuovo accordo di licenza con FIFPRO fornendo il gioco di oltre 10.000 giocatori autorizzati da tutto il mondo. Questa partnership con FIFPRO rende Sociable Soccer 24 l’unico gioco di calcio d’azione arcade con licenza FIFPRO attualmente disponibile sul mercato per PC e console.

Le versioni Steam e Nintendo Switch di Sociable Soccer 24 verranno rilasciate in digitale il 16 novembre 2023 . Le versioni Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S , oltre alla versione fisica di tutti i formati, verranno rilasciate nel primo trimestre del 2024 .

Era già stato confermato l’arrivo per quest’anno , e oggi Tower Studios ha annunciato le date di uscita delle versioni per PC e console della sua serie arcade Sociable Soccer .

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy