Scuf Envision: annunciato il controller per PC

SCUF Gaming ha comunicato oggi il lancio della sua nuova linea di controller per PC, SCUF Envision. Progettato appositamente per i giocatori PC, SCUF Envision rivoluziona l’esperienza di gioco grazie ad una personalizzazione e tecnologie all’avanguardia.

Questa la descrizione dal comunicato:

Offrendo un livello di controllo mai visto, SCUF Envision assicura un vantaggio competitivo fondamentale ai giocatori grazie alle opzioni di controllo aggiuntive che hanno reso questo controller SCUF un elemento essenziale nel gaming di alta gamma. All’interno dell’iconica scocca che ha reso celebri i controller SCUF trovano posto, rispetto ai controller tradizionali, 11 tasti input rimappabili aggiuntivi che consentono a tutti gli appassionati di creare un layout unico ed ottimizzato per il loro specifico stile di gioco, consentendogli quindi di avere sempre ogni comando a portata di mano, specialmente quando è il momento per fare la differenza.

“Il nostro obiettivo è offrire la migliore esperienza di sempre ai gamer su PC che scelgono di giocare ai loro titoli preferiti con un controller”, afferma Bertrand Chevalier, GM di SCUF Gaming. “Prima di Envision, i giocatori cercavano di ottenere il massimo delle prestazioni da controller non ottimizzati per il gioco su PC. Ora, grazie ad Envision, possono approfittare di un maggiore controllo e di risposte più rapide, il tutto su una piattaforma realizzata su misura per il PC”.

A dimostrazione della sua versatilità, SCUF Envision vanta cinque tasti G completamente programmabili che garantiscono un comodo accesso a qualsiasi scorciatoia da PC. Inoltre, il controller include due pulsanti Side Action (SAX) che permettono di accedere a nuove configurazioni in gioco, oltre a quattro paddle posteriori integrati che offrono risposte più veloci ed un maggiore controllo in ogni titolo. Cambiare arma, saltare o scivolare senza mai staccare i pollici dalle levette; avviare un’app, silenziare il microfono oppure persino lanciare un contenuto in streaming senza mai togliere le mani dal controller.

SCUF Envision offre un ulteriore grado di innovazione tramite i pulsanti meccanici ABXY e D-Pad, che garantiscono input ancora più precisi e reattivi. Con SCUF Envision Pro, i giocatori più esigenti possono beneficiare anche dell’utilizzo dei grilletti istantanei regolabili che permettono di alternare tra clic istantanei equiparabili a quelli di un mouse, perfetti per assestare colpi rapidi nei titoli FPS, e tra input a corsa progressiva perfetti per giochi RPG e titoli racing. La connettività fulminea del controller assicura input costanti e senza interruzioni: Envision Pro sfrutta infatti la tecnologia CORSAIR SLIPSTREAM Wireless a bassissima latenza, per garantire un’esperienza di gioco all’avanguardia su PC senza utilizzare alcun cavo.

“SCUF è sempre stato all’avanguardia dei controller ad alte prestazioni. Abbiamo inserito le funzioni di controllo posteriore nel 2011 ed abbiamo continuato a innovare la categoria. Far parte della famiglia Corsair ci ha fornito l’occasione ideale per riunire il meglio di entrambi i brand e creare un controller rivoluzionario dedicato ai gamer su PC”, dichiara Chevalier. “SCUF Envision rappresenta l’evoluzione della prossima generazione dei controller gaming offrendo una maggiore precisione e prestazioni mai viste prima”.

SCUF Envision si integra perfettamente con la versatilità del software Corsair iCUE, permettendo ai gamer di personalizzare le curve di risposta di levette e grilletti dalla stessa interfaccia utilizzata per configurare l’intero PC. I giocatori possono inoltre sincronizzare la striscia luminosa RGB del controller con il resto della loro postazione, creando un’atmosfera di gioco ancora più coinvolgente.

Grazie alla straordinaria versatilità ed alla possibilità di personalizzazione, SCUF Envision è in grado di offrire maggiore controllo e precisione, incrementando le performance ed innalzando ancora una volta l’asticella della vostra esperienza di gioco.

Prezzi e disponibilità

Compatibile con i PC dotati di Windows 10, SCUF Envision è disponibile a partire da 149,99 € ed Envision Pro a partire da 199,99 €. Entrambi saranno disponibili dal 12 ottobre presso rivenditori selezionati e sul sito web ufficiale.

A breve saranno inoltre disponibili versioni di SCUF ENVISION personalizzabili nei colori e nel design.