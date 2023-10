Marvel’s Spider-Man 2 includerà 2 forme per Lizard e la simulazione muscolare realistica

In un nuovo post sul PlayStation Blog per Marvel’s Spider-Man 2, lo sviluppatore Insomniac Games ha discusso di come dare vita a Lizard, iniziando dal riferimento ai fumetti. Di recente è stato pubblicato il trailer cinematografico del gioco.

È interessante notare che Lizard appare in due forme: una versione più piccola e l’enorme bestia simile a un dinosauro che semina il caos. Il primo è “a misura d’uomo, ed è anche in grado di comunicare con Peter. Ma la nostra versione di Lizard: è più snello, più cattivo, più grande e più verde, in tutti i sensi, non indossa vestiti e ha perso tutta l’umanità. Inoltre, non siamo in grado di comunicare con lui. Lo sviluppatore Chew ha dedicato molto tempo a ottenere la pelle di Lizard perfetta, enfatizzandone la lucentezza:

Articoli Consigliati Microsoft e Activision Blizzard: la CMA britannica ha approvato definitivamente l’acquisizione The Last of Us Multiplayer: per Jason Schreier ha rassicurato i fan?

Abbiamo esaminato molta pelle di lucertola per la ricerca. Il problema delle lucertole nella vita reale è che la loro pelle è davvero molto secca. La maggior parte delle persone che guardavano il nostro Lizard inizialmente continuavano a dire “non è abbastanza viscido”. Ma penso che sia un cenno a come la gente si aspetta che sia una lucertola: ha quella pelle di lucertola, ma in realtà è molto più lucida di quella che vedresti su una vera lucertola.

La PS5 ha anche aiutato a catturare realisticamente i suoi muscoli, poiché Insomniac ha osservato “veri animali o veri attori umani” e ha visto come quei muscoli si deformano ed ha eseguito simulazioni. di seguito la dichiarazione:

Penso che sia incredibile che siamo in grado di fare questo a questo punto nello sviluppo di videogiochi, ma è anche un po’ sottile, perché potresti non notare sempre quella differenza finché non disabilitiamo tutte le simulazioni muscolari.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.