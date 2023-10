The Last of Us Multiplayer: per Jason Schreier ha rassicurato i fan?

Nelle ultime settimane di The Last of Us Multiplayer se ne sono dette tante, con la maggior parte delle notizie giunte online che provengono da report che al momento devono essere considerati come rumor e basta. Queste fughe di notizie però hanno fatto preoccupare i fan, che ora temono per la cancellazione del progetto.

Sono 3 le indiscrezioni che hanno preso quota negli ultimi tempi:

Naughty Dog Bungie avrebbe “bocciato” ciò che ha visto di The Last of Us Multiplayer Sony infine avrebbe già cancellato il progetto, con il titolo che sarebbe da considera morto

In soccorso dei giocatori (e anche nostro) è giunta però una fonte più che autorevole! Il noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, è infatti intervenuto tramite il suo profilo X/Twitter per affermare come queste informazioni provengano da un “account qualsiasi”, mettendone in discussione l’autenticità. Questo ovviamente non sta a significare che le indiscrezioni siano false al 100%, oppure che The Last of Us Multiplayer goda di ottima salute, ma almeno adesso abbiamo un’importante opinione capace di confutare quanto detto fino a questo momento. A questo punto non resta realmente che attendere che siano gli addetti ai lavori a dirci il reale stato delle cose.

Di recente abbiamo appreso che le lobby del nuovo “Fazioni” ospiterebbero fino a 40 giocatori, redendo l’esperienza di gioco abbastanza massiva.