Microsoft e Activision Blizzard: la CMA britannica ha approvato definitivamente l’acquisizione

Dopo una lunga battaglia, finalmente ci siamo! La CMA britannica (Competition and Markets Authority) ha approvato in via definitiva l’approvazione all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per la cifra di 68.7 milioni di dollari, con l’operazione che a questo punto non vede più alcun ostacolo verso la sua chiusura ufficiale.

Ecco le dichiarazioni della CMA in merito al caso:

“Abbiamo approvato il nuovo accordo con Microsoft per l’acquisto di Activision senza diritti di cloud gaming. Ad agosto, Microsoft ha fatto una concessione che avrebbe visto Ubisoft, invece di Microsoft, acquistare i diritti di gioco sul cloud di Activision. Questo nuovo accordo impedirà a Microsoft di bloccare la concorrenza nel cloud gaming, preservando prezzi e servizi competitivi per i giocatori cloud del Regno Unito.”

This new deal will stop Microsoft from locking up competition in cloud gaming, preserving competitive prices and services for UK cloud gamers. Read more: https://t.co/Z4scLEJFy0 2/2 — Competition & Markets Authority (@CMAgovUK) October 13, 2023

Dopo le dichiarazioni della CMA del Regno Unito, sono immediatamente giunti i ringraziamenti da parte del presidente di Microsoft, ossia Brad Smith:

“Siamo grati per l’analisi approfondita e la decisione odierna della CMA. Ora abbiamo superato l’ultimo ostacolo normativo per chiudere questa acquisizione, che riteniamo andrà a beneficio dei giocatori e dell’industria dei giochi in tutto il mondo.”

We’re grateful for the CMA’s thorough review and decision today. We have now crossed the final regulatory hurdle to close this acquisition, which we believe will benefit players and the gaming industry worldwide. — Brad Smith (@BradSmi) October 13, 2023

Dunque, nelle prossime settimane aspettiamoci l’accelerazione finale di questa operazione che arricchirà gli Xbox Games Studios con tanti nuovi studi di sviluppo molto rinominati, con la casa di Redmon che metterà così le mani su tanti franchise importanti, primo su tutti Call of Duty!