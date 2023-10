Call of Duty Modern Warfare III: il nuovo trailer mette in evidenza le funzionalità esclusive per PC

Activision ha rilasciato un nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare III (trovate qui il nostro Provato)prima del suo lancio il mese prossimo. Evidenzia diverse funzionalità esclusive per PC, dalla risoluzione 4K e il supporto Ultra wide a Nvidia DLSS 3 e all’implementazione Reflex. Date un’occhiata qui sotto.

Sviluppata da Beenox, la versione PC offre oltre 500 opzioni di personalizzazione, RICOCHET Anti-Cheat e supporto Nvidia RTX. Come il titolo dell’anno scorso, sarà disponibile anche su Battle.net e Steam e, in base al filmato, i giocatori possono aspettarsi un altro porting forte. Naturalmente, resta da vedere, come sempre, quanto resisterà l’anti-cheat dopo l’entrata in funzione del multiplayer. La sua beta aperta ritorna questo fine settimana, con i preordini con accesso anticipato. Sledgehammer Games ha promesso miglioramenti e aggiornerà i giocatori sui tempi di scorrimento, sulla selezione dello spawn e sulla visibilità dell’operatore. Di seguito una panoramica tramite Steam:

ADATTATI O MUORI NELLA LOTTA ALLA MINACCIA DEFINITIVA

Nel seguito diretto di Call of Duty: Modern Warfare II, il capitano Price e la Task Force 141 affrontano la minaccia definitiva. Vladimir Makarov, criminale di guerra ultranazionalista, sta estendendo il suo potere nel mondo, costringendo la Task Force 141 a lottare come mai prima d’ora.

CHIUDI VECCHI CONTI IN SOSPESO E APRI NUOVE FAIDE

Modern Warfare® III celebra il 20° anniversario di Call of Duty con una delle più grandi raccolte di mappe Multigiocatore mai viste, che includono sia classici amati dai fan che nuove mappe. Tutte le 16 mappe disponibili al lancio del primo Modern Warfare 2 (2009) sono state aggiornate con nuove modalità e funzionalità di gioco e saranno disponibili al lancio. Inoltre, con le stagioni successive arriveranno 12 nuovissime mappe base 6v6.

Call of Duty: Modern Warfare III uscirà il 10 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.