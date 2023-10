Transformers Earthspark In Missione e disponibile su console e PC

Outright Games, il celebre editore di videogiochi adatti a tutta la famiglia, in collaborazione con Hasbro, azienda leader nel settore dei giocattoli e dei giochi, annunciano il lancio di TRANSFORMERS: EARTHSPARK – IN MISSIONE, il primo videogioco ambientato nel mondo della serie animata TRANSFORMERS: EARTHSPARK. Il gioco offre una storia originale con protagonista il celebre Autobot Bumblebee impegnato ad affrontare una minaccia misteriosa dal suo passato è disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Il titolo porta uno dei franchise d’intrattenimento più storici al mondo a una nuova generazione di fan dei TRANSFORMERS. Trovate il trailer di lancio qui sotto.

n questa avventura d’azione, i giocatori aiuteranno Bumblebee in una missione per fermare il malvagio Dottor Meridian, anche noto come “Mandroid”, mentre esploreranno liberamente tre enormi biomi completando le missioni ricevute dai loro nuovi alleati Terran, una nuova generazione di robot nati sulla Terra creata appositamente per la serie animata TRANSFORMERS: EARTHSPARK. Nel corso della storia, Bumblebee potrà completare missioni, sbloccare potenziamenti e scoprire nuove zone da esplorare mentre incontrerà tutti i personaggi preferiti dai fan, tra cui Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp. Il gioco presenta diverse funzionalità per migliorare l’accessibilità e facilitare il gioco indipendente a più generazioni di fan. Infatti, sarà possibile selezionare varie opzioni per regolare il livello di difficoltà, la leggibilità dei testi e le impostazioni dei comandi, oltre a un sistema di guida assistito per un’esperienza di gioco completamente personalizzabile. Inoltre, per consentire ai giocatori di concentrarsi soprattutto sull’esplorazione dei biomi e il combattimento con i nemici, sono stati inclusi alcuni avvisi direzionali e una telecamera automatica, con suggerimenti sullo schermo per indicare le minacce in arrivo e mantenere il combattimento sempre in primo piano.

