Marvel’s Spider-Man 2: rivelate le tute Brooklyn 2099 e Kumo

PlayStation e Marvel hanno rivelato in esclusiva nuovi costumi per Marvel’s Spider-Man 2 al Comic-Con di New York 2023. Ricordiamo che il gioco includerà 2 forme per Lizard e la simulazione muscolare realistica. Di recente, è stato pubblicato il trailer cinematografico del gioco. Potete vedere i costumi Brooklyn 2099 e Kumo qui sotto.

Il direttore creativo Bryan Intihar è apparso sul palco con gli artisti Taurin Clarke (che ha disegnato la tuta Brooklyn 2099) e Peach Momoko (creatrice della tuta Kumo). Parlando delle loro opinioni sugli abiti, Clark ha detto di aver optato per un “materiale da runner”, optando per un nero opaco opaco. Un po’ di “lucentezza” è stata aggiunta al gioco, che secondo lui era “esageratamente raffinato e bello”. Per quanto riguarda il costume Kumo (dove “Kumo” significa Ragno in giapponese), Momoko ha adottato un “approccio molto attento” con le maniche con tatuaggi tradizionali in stile giapponese. Ogni braccio ha tatuaggi diversi, con un tatuaggio sulla schiena che ricorda un ragno. Il design è molto in linea con la serie Demon Days, che descrive le storie dei personaggi degli X-Men nello stile dei racconti popolari giapponesi. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.