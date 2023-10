Access Controller: pubblicate nuove informazioni sullo sviluppo e annunciato l’accessorio Logitech

L’access Controller di Playstation sarà rilasciato il 6 dicembre e Sony ha condiviso alcuni dettagli sul suo sviluppo in un nuovo post sul blog che puoi consultare qui. Sony ha recentemente annunciato anche la PS5 Slim dotata di un’unità disco rimovibile. Trovate il trailer e le immagini. qui sotto.

Secondo il blog, ogni aspetto del controller è progettato per essere altamente accessibile, inclusa la confezione che può essere aperta con una mano. Il controller di accesso è dotato di un totale di 19 cappucci per pulsanti intercambiabili e 3 cappucci per levetta che possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Sony ha anche annunciato un kit di gioco adattivo che è uno sforzo di collaborazione tra Sony e Logitech, che presenta una serie di pulsanti e pedali costruiti per estendere l’accessibilità del controller. Il lancio è previsto per gennaio 2024 e avrà un prezzo di € 79,99. Di seguito una panoramica di Access Controller:

Articoli Consigliati Activision Blizzard: l’acquisizione da parte di Microsoft è ufficiale Sonic Superstars Recensione: un riccio blu più frenetico che mai

Mappatura pulsanti e profili di controllo

Sulla console PS5, i giocatori possono selezionare il loro orientamento preferito per il controller di accesso, mappare diversi input ai vari pulsanti, attivare o disattivare i pulsanti o persino mappare due diversi input sullo stesso pulsante. Possono anche creare e memorizzare i loro profili di controllo preferiti per diversi giochi o generi.

Accoppiamento del controller e regolazioni dello stick analogico

I giocatori possono utilizzare insieme fino a due Access Controller e un controller wireless DualSense (o DualSense Edge) come un singolo controller virtuale, consentendo ai giocatori di combinare e abbinare i dispositivi o giocare in collaborazione con altri. Analogamente al controller wireless DualSense Edge, i giocatori possono anche regolare con precisione la posizione iniziale e la sensibilità dell’input. La possibilità di regolare le zone morte (la distanza percorsa dalla levetta analogica prima che venga riconosciuta in un gioco) e la sensibilità della levetta è particolarmente utile per i giocatori per migliorare il controllo motorio durante il gioco.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.