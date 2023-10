Dragon Ball Daima: trailer e annuncio per il nuovo anime

Durante il New York Comic Con 2023, Toei Animation, in occasione del quarantesimo anniversario di Dragon Ball, ha annunciato un nuovo anime, Dragon Ball Daima, in cui sembra coinvolto anche il maestro Akira Toriyama e che sarà messa in onda dall’autunno 2024.

Come si vede dal trailer, la nuova serie racconterà una storia inedita, con Goku, Vegeta e gli altri guerrieri Z che vengono trasformati in bambini a causa di un desiderio espresso al drago Shenron. Questo incipit ricorda inevitabilmente quello di Dragon Ball GT, ma proseguendo nel video ci si accorge che è tutta un’altra storia perché vengono mostrati, anche se per pochi secondi, alcuni nemici che non erano mai stati presentati prima in nessun’opera di Dragon Ball.

Non si sa ancora con certezza se questa serie verrà collocata cronologicamente prima o dopo gli eventi di Dragon Ball Super, ma negli ultimi secondi di trailer sembra che Goku bambino si trasformi in Super Sayan God, quindi probabilmente si tratta di un seguito di Super.

L’idea di far tornare tutti bambini potrebbe essere nata con l’intenzione di riportare tutto a un’atmosfera più giocosa, simile a quella della primissima serie. Questo desiderio si intravedeva anche nell’ultimo film Drangon Ball Super: Super Hero, in cui venivano accantonati gli ormai potentissimi Goku e Vegeta per potersi concentrare più su personaggi secondari come Piccolo, Gohan, Trunks, Goten che si prestano meglio forse a un tono più leggero e divertente.