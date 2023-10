Baldur’s Gate 3 vince il Player’s Choice Award di PlayStation

Baldur’s Gate 3 è stato scelto dai giocatori PlayStation come loro gioco preferito del mese scorso: il titolo ha vinto il Player’s Choice Award a settembre 2023. Mensilmente PlayStation lancia un sondaggio per far scegliere ai giocatori i loro giochi preferiti rilasciati nell’arco di un dato mese e stavolta, il gioco sviluppato da Larian Studios ha avuto la meglio su tutti. Il gioco, uscito su PS5 proprio all’inizio di settembre, ha gareggiato contro molti altri titoli, tra cui EA Sports FC 24 e Mortal Kombat 1.

Secondo PlayStation Blog, i criteri per votare sono essenzialmente consentire ai giocatori di scegliere un gioco rilasciato in un particolare mese che consiglierebbero ad un amico: oltre ad essere scelto come titolo Player’s Choice di settembre, Baldur’s Gate 3 si è anche rivelato al secondo posto nei migliori download PS5 del PlayStation Store nello stesso mese, arrivando secondo solo a NBA 2K24.

L’affermato videogioco di ruolo basato su Dungeons & Dragons, già al lancio, ha subito diversi aggiornamenti: gli sviluppatori di Larian Studios continuano a supportare il titolo attraverso il costante rilascio di nuovi aggiornamenti, come la patch 3 che includeva il supporto per il Mac e importanti cambiamenti sul livello di personalizzazione del personaggio.

Baldur’s Gate 3 è disponibile per PC tramite Steam e PlayStation 5 ed è in via di sviluppo anche per Xbox Series X/S.