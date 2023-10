Corsair presenta il mouse gaming M75 AIR WIRELESS

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori e dispositivi a prestazioni elevate dedicati a gamer e content creator, ha annunciato il lancio del nuovo mouse wireless ultraleggero dedicato ai giocatori FPS di massimo livello: M75 AIR WIRELESS. Sagomato con una forma moderna e sinuosa per garantire il massimo del comfort e del controllo, M75 AIR vi accompagnerà alla vittoria durante ogni battaglia. Grazie alla sua forma simmetrica meticolosamente progettata da zero, M75 AIR vuole imporsi all’interno delle classifiche dedicate ai mouse da competizione. Attraverso un processo rigoroso, ogni contorno, perimetro ed alloggiamento dei pulsanti è stato diligentemente ridefinito fino a ottenere la forma ottimale. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Potete vedere il video di introduzione e le immagini qui sotto.

L’incredibile peso di soli 60 g lo rende il dispositivo più leggero che CORSAIR abbia mai realizzato e vi consente di sfruttare appieno movimenti agili e fluidi. Tutto ciò che è stato ritenuto assolutamente superfluo per il gaming FPS da competizione è stato rimosso Ed anche i giocatori più esigenti saranno in grado di sperimentare ed apprezzare in prima battuta la straordinaria combinazione di forma e leggerezza di M75 AIR. Con M75 AIR spostarsi e mirare è un gioco da ragazzi: i vostri avversari non sapranno nemmeno cosa li ha colpiti. I piedini 100% PTFE offrono una scorrevolezza incredibile su qualsiasi superficie di gioco, evitando di intralciare in alcun modo i movimenti del mouse. Un sensore ottico ultrapreciso CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI rileva senza problemi anche gli spostamenti ed i micro-movimenti più impercettibili. Una batteria di lunga durata vi permette di giocare fino a 100 ore consecutive e, in modalità cablata USB, potete continuare a giocare anche quando il vostro mouse si sta ricaricando.

Il mouse gaming CORSAIR M75 AIR WIRELESS è disponibile presso il negozio online e la rete di rivenditori e distributori online autorizzati presente in tutto il mondo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.