Lollipop Chainsaw RePOP: Dragami Games annuncia il remaster

Il team di sviluppatori di Lollipop Chainsaw RePOP, Dragami Games, hanno annunciato che il videogioco non sarà un remake come affermato in precedenza, ma sarà un remaster. Il fondatore dello studio, Yoshimi Yasuda, ha comunicato che il team ha cambiato il gioco di RePOP in base alle richieste dei giocatori affezionati della serie.

Yasuda, che precedentemente era CEO di Kadokawa Games, ha pubblicato i titoli di Grasshopper Manufacture Lollipop Chainsaw e Killer is Dead in Giappone. Ha successivamente lasciato Kadokawa Games l’anno scorso per formare Dragami Games, prima di annunciare che uno dei suoi primi progetti sarebbe stato un remake di Lollipop Chainsaw.

L’annuncio del remake ha generato preoccupazione nella fanbase del titolo, poiché le prime intenzioni di Yasuda erano quelle di cambiare completamente la colonna sonora e il design artistico, escludendo gli sceneggiatori originali dal progetto.

Per affrontare le problematiche, il CEO ha successivamente aggiunto che la trama rimarrà invariata, migliorando semplicemente il design artistico dei personaggi grazie all’utilizzo di rendering più avanzati rispetto a quelli utilizzati per lo sviluppo del videogioco originale. Anche sulla problematica delle censure, Yasuda ha affermato che non ci sono intenzioni da parte degli sviluppatori di tagliare le scene più esplicite del gioco.

Il CEO di Dragami Games, quindi, ha tentato di tranquillizzare i fan descrivendo il progetto come una versione rimasterizzata, escludendo la possibilità di un totale rinnovamento precedentemente previsto: il titolo, quindi, sarà il più fedele possibile alla versione originale.

Il nome definitivo del gioco, Lollipop Chainsaw RePOP era stato annunciato ad agosto e, a differenza di come precedentemente affermato, il titolo subirà un ritardo nella sua pubblicazione dalla fine di quest’anno al 2024.