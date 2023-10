The Grinch Christmas Adventures: ora disponibile per console e PC

Il videogioco platform in 2D sviluppato da Casual Brothers e pubblicato da Outright Games, The Grinch Christmas Adventures, è da oggi 13 ottobre disponibile per PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Il videogioco è basato sulla classica favola del 1957 dello scrittore e fumettista statunitense Dr. Seuss, “How The Grinch Stole Christmas“: il Grinch è una creatura verde e pelosa che vive in una grotta sul Monte Crumpit con il suo cane Max. Per via della sua infanzia difficile, odia il Natale con tutto sé stesso e decide di rubare tutti i regali ai “Chi” della città di Chinonsò (traduzione italiana di Who-ville), per impedire loro di celebrare la festività.

Articoli Consigliati Activision Blizzard: l’acquisizione da parte di Microsoft è ufficiale Sonic Superstars Recensione: un riccio blu più frenetico che mai

Lo scopo del titolo videoludico è sgattaiolare in giro, congelare le creature con palle di neve e imparare il significato del Natale, proprio come il Grinch stesso ha dovuto fare nella favola e nella rappresentazione cinematografica del 2000. I giocatori possono raccogliere pezzi di puzzle mentre attraversano i livelli per costruire e sbloccare nuove abilità che aiuteranno il Grinch nel suo piano, tra cui un travestimento da Babbo Natale per infiltrarsi furtivamente e una tavola da snowboard per viaggiare più velocemente tra le località principali da visitare: la grotta del Grinch, la campagna e la stessa Who-ville. Adatto alle famiglie, The Grinch Christmas Adventures ha immagini colorate ispirate alle illustrazioni originali del Dr. Seuss.

Qui sotto, il trailer ufficiale di lancio del videogioco. Rimanete sintonizzati sul nostro sito per tutti gli aggiornamenti sui giochi sviluppati da Casual Brothers.