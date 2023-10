Elgato presenta il Digital Creator Marketplace: ecco i dettagli

Elgato, una consociata di CORSAIR (NASDAQ: CRSR), è orgogliosa di presentare Marketplace, una piattaforma virtuale unica nel suo genere per i content creator. Su Elgato Marketplace, i creatori di contenuti possono sfruttare risorse digitali di qualsiasi tipo, tutte racchiuse in un pratico sito web. Plugin, illustrazioni grafiche oppure effetti vocali: Marketplace offre ai creatori di contenuti nuovi modi per personalizzare i propri dispositivi Elgato preferiti, come Stream Deck. È compatibile con le app più popolari, come Wave Link e OBS Studio, semplificando l’installazione e la personalizzazione di qualunque risorsa. In un mondo di scenari virtuali, Marketplace consente ai creatori di contenuti di esprimersi al meglio per plasmare la propria identità.

Grazie alla possibilità di accedere a migliaia di prodotti premium gratuiti, Marketplace è in grado di offrire risorse digitali praticamente per qualsiasi utente. Per coloro che hanno Stream Deck, sono disponibili centinaia di plugin per controllare app quali Discord e Microsoft Teams. Gli streamer possono creare il proprio brand utilizzando le opere grafiche di designer professionisti come “Nerd”, “Die” oppure “OWN3D”, mentre i podcaster possono sfruttare una libreria completa di effetti vocali e suoni per creare i propri contenuti audio. È disponibile persino una raccolta di modelli e transizioni video per gli editor di YouTube, per consentire loro di produrre contenuti ancora più incredibili. Elgato pianifica inoltre di espandere ulteriormente questo ecosistema in futuro, aggiungendo nuove categorie di prodotti come filtri video, modificatori vocali ed effetti di realtà aumentata.

Le buone notizie non finiscono qui per tutti coloro che usano Stream Deck o Wave Link: una volta creato un account Marketplace, i creatori di contenuti potranno collegare le proprie app Elgato ed iniziare a utilizzare lo strumento di installazione rapida. Questa nuova funzionalità consente di sincronizzare automaticamente molti tipi di risorse, per rendere la configurazione più facile e veloce. In pochi istanti gli utenti potranno quindi trovare, installare ed iniziare ad usare le risorse nelle proprie app preferite.

Tuttavia, forse il cambiamento più significativo è quello che interessa direttamente rivenditori della community, chiamati “Maker.” In passato, i Maker condividevano i propri prodotti digitali su una serie di siti web, spesso faticando a trovare un’audience interessata a causa dell’eccessiva frammentazione della visibilità su più piattaforme. Da oggi, con Marketplace, saranno in grado di raggiungere i creatori di contenuti direttamente nelle app più utilizzate da questi ultimi, per farsi scoprire da milioni di potenziali clienti. Questo significa più opportunità per farsi notare, creare un brand ed iniziare a guadagnare, tutto su un’unica piattaforma intuitiva e facile da usare. Inoltre, mentre una suite completa di strumenti per i prodotti è ancora in fase di sviluppo, è già possibile confrontarsi e condividere le proprie idee nel canale Discord di Elgato, nel quale è già presente una community molto attiva di Maker.