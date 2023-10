Activision Blizzard: l’acquisizione da parte di Microsoft è ufficiale

Finalmente possiamo mettere la parola fine su una delle vicende che ha animato gli ultimi mesi! Activision Blizzard è stata acquisita ufficialmente da Microsoft e da oggi può essere considerata come appartenente agli Xbox Game Studios. L’approvazione da parte della CMA britannica avvenuta nelle scorse ore ha dunque dato l’accelerazione finale che ci aspettavamo.

L’acquisizione di Activision Blizzard King è stata ufficializzata con un trailer pubblicato in questi minuti sul canale YouTube di Xbox, oltre che da un post pubblicato sul sito ufficiale Xbox Wire. Tra i giochi e i franchise che Microsoft ha acquisito mediante questa acquisizione, troviamo i citati Pitfall, Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Candy Crush Saga, Farm e Heroes Super Saga, per non dimenticare amatissime serie quali Ctash Bandicoot e Spyro the Dragon.

Articoli Consigliati Sonic Superstars Recensione: un riccio blu più frenetico che mai The Caligula Effect 2 Recensione: un faticoso porting su next-gen

“Amiamo i giochi. Giochiamo, creiamo giochi e sappiamo in prima persona quanto il gioco significhi per tutti noi come individui e collettivamente, come comunità. E oggi diamo ufficialmente il benvenuto ad Activision Blizzard e ai suoi team su Xbox. Sono gli editori di alcuni dei franchise più giocati e amati nella storia dei videogiochi su console, PC e dispositivi mobili.”, queste le parole pronunciate da Phil Spencer che aprono l’articolo sopra citato e che danno il benvenuto ufficiale ai nuovi acquisiti, con lo stesso CEO di Microsoft Gaming che poi ha aperto le porte anche ai giocatori delle piattaforme rivali:

“Per i milioni di fan che amano i giochi Activision, Blizzard e King, vogliamo che sappiate che oggi è un buon giorno per giocare. Voi siete il cuore e l’anima di questi franchise e siamo onorati di avervi come parte della nostra comunità. Che voi giochiate su Xbox, PlayStation, Nintendo, PC o dispositivi mobile, qui sarete i benvenuti e rimarrete i benvenuti, anche se Xbox non è il luogo in cui giocate ai vostri franchise preferiti.”