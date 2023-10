750 episodi dei Simpson, nuovo record per la serie!

750 episodi dei Simpson, si avete letto bene, la longeva serie statunitense ha battuto un incredibile nuovo record con l’ultimo episodio della splendida trentaquattresima stagione, ultima prodotta dal team di Matt Groening, creatore della serie nel lontano 1987, che, a giudizio della critica e del pubblico, è una delle migliori tra quelle di nuova produzione. Questa stagione, peraltro, vede tornare l’autore anche in prima linea, come regista di alcuni episodi. Si tratta di un primato eccezionale nel campo dell’animazione statunitense ed anche mondiale. Davvero niente male per una produzione, che a giudizio della stessa FOX, emittente originale del programma, sarebbe durata, in caso di successo, al massimo tre o quattro stagioni. Già creare una serie di lunga durata, per l’epoca, è quasi un azzardo, perché, pur avendo avuto molto successo, la famiglia Simpson è legata ad una comicità veloce da piccoli sketch di un solo minuto all’interno di uno spettacolo molto seguito, ovvero il Tracey Ullman Show. In realtà I Simpson sopravvivono allo stesso programma che li ha visti nascere, e che è durato solo quattro stagioni, dal 1987 al 1990 negli Stati Uniti. I quarantotto cortometraggi originali, con codice MG, sono ancora inediti in Italia, salvo alcuni spezzoni mandati in onda in episodi celebrativi.

Risale al 1989 il debutto della serie di largo respiro, con episodi di ventidue minuti di lunghezza, format tuttora mantenuto. Nella loro lunghissima carriera Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie, Nonno Abraham, Patty e Selma, i cui nomi, a parte Bart, sono tratti da quelli reali della famiglia del loro autore, hanno persino fatto un film, oggi di culto e sono stati protagonisti di decine di videogiochi. L’idea iniziale di Matt Groening, all’epoca quasi un sogno utopico, è di realizzare 365 episodi esatti, uno al giorno da vedere in un anno esatto, ma il record di episodi supera parecchio questo obiettivo iniziale. L’episodio 34×22, codice di produzione OABF13, intitolato “Le avventure di Homer attraverso il parabrezza” (Homer’s Adventure Through the Windshield Glass in lingua originale) andato in onda negli Stati Uniti il 21 maggio 2023 e solo oggi, il 13 ottobre 2023 sul territorio italiano, grazie al canale Mediaset Italia Uno è davvero da ricordare, perché segna il record dei 750 episodi dei Simpson. La speciale sigla celebrativa dell’episodio è ricchissima di citazioni, con centinaia di personaggi del passato. Proprio nel momento in cui in TV risorge l’altra grande creatura dell’autore, ovvero il cult Futurama, come abbiamo detto in questa pagina. Tanti auguri, gente di Springfield, in attesa dell’episodio numero mille!