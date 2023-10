Empire of the Ants: reveal trailer del titolo tratto dal romanzo di Wells

Microids ha pubblicato il reveal trailer di Empire of the Ants, titolo in sviluppo da parte di Tower Five tratto dal romanzo omonimo di Herbert George Wells. Il titolo arriverà su PC e console (non specificate quali) nel 2024. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam del gioco:

L’impero delle Formiche, gioco basato sull’omonimo best seller di Bernard Werber, offre un’esperienza strategica molto vicina a quella della saga da cui è tratto.

Vivi avventure epiche e difendi le tue terre attraverso battaglie tattiche e strategiche, in un mondo microscopico dalle proporzioni straordinarie.

Esplorazioni, strategie, combattimenti, ma anche alleanze con la fauna locale saranno d’obbligo per uscire vincitore dalle numerose sfide che ti attendono…

Prendi parte all’esodo di una colonia condannata e perduta.

Ma tu sei il salvatore delle formiche e la missione che ti è stata affidata è guidare il tuo “popolo”, proteggerlo, aiutarlo a costruire una nuova casa, prosperare e conquistare nuovi territori una stagione dopo l’altra.

Prendi parte a un’avventura fuori dal comune – Immedesimati in una coraggiosa formica e, con la vista in 3a persona, esplora capacità uniche che ti aiuteranno durante i combattimenti e le esplorazioni.

– Immedesimati in una coraggiosa formica e, con la vista in 3a persona, esplora capacità uniche che ti aiuteranno durante i combattimenti e le esplorazioni. Un gioco strategico 3D in tempo reale con una difficoltà crescente – Il gioco offre un’esperienza user-friendly per i neofiti, con appositi tutorial per imparare i principi fondamentali degli RTS e capire come funzionano i meccanismi del gioco. Ai giocatori più esperti, invece, sono proposte una difficoltà evolutiva e un’esperienza modulabile, che consentono di scoprire nuove meccaniche di gioco e tecniche di combattimento avanzate.

– Il gioco offre un’esperienza user-friendly per i neofiti, con appositi tutorial per imparare i principi fondamentali degli RTS e capire come funzionano i meccanismi del gioco. Ai giocatori più esperti, invece, sono proposte una difficoltà evolutiva e un’esperienza modulabile, che consentono di scoprire nuove meccaniche di gioco e tecniche di combattimento avanzate. Esplora ambienti magnifici e incontra la fauna locale – Il gioco propone numerose mappe e un’ambientazione fotorealistica in una foresta francese tutta da esplorare. Durante l’avventura incontrerai altre formiche e altri abitanti della foresta con cui interagire.

– Il gioco propone numerose mappe e un’ambientazione fotorealistica in una foresta francese tutta da esplorare. Durante l’avventura incontrerai altre formiche e altri abitanti della foresta con cui interagire. Fotorealismo – Il motore Unreal Engine 5 permette di andare oltre i limiti del semplice effetto fotorealistico di flora e fauna.

– Il motore Unreal Engine 5 permette di andare oltre i limiti del semplice effetto fotorealistico di flora e fauna. Una narrazione basata sull’avvicendarsi delle stagioni – Il gioco propone una narrazione che segue il ritmo delle stagioni, a cui l’ambiente e le meccaniche di gioco si adattano di conseguenza.

– Il gioco propone una narrazione che segue il ritmo delle stagioni, a cui l’ambiente e le meccaniche di gioco si adattano di conseguenza. Diversità di contrasto a seconda del momento della giornata e adattamento – Le mappe del gioco cambiano nell’arco della giornata (giorno, notte, alba e tramonto).

Qui sotto il trailer di Empire of the Ants, ricordando che il gioco era stato annunciato ad inizio anno.