Starship Troopers Extermination: nuova modalità a 4 giocatori

Starship Troopers Extermination ottiene una nuova modalità di gioco a 4 giocatori. Con questa novità una squadra composta da quattro soldati può esplorare un alveare Bug.

Il team di sviluppatori del videogioco, Offworld Industries, ha reso disponibile un nuovo aggiornamento soprannominato Hives of Valaka per il titolo sparatutto in co-op. Grazie a questo aggiornamento viene riequilibrato il feed XP che, ora, viene fornito in tempo reale nell’HUD durante il gameplay. Proprio sul fronte gameplay l’aggiornamento porta con sé due nuove armi: il Morita XXX Sniper Rifle e il TW-2 Special Light Infantry Tactical (S.P.L.I.T) Shotgun, l’ultimo dei quali ha varianti distinte a seconda della classe di cui fa parte il giocatore (Operator, Hunter, Bastion).

Numerose aggiunte anche in termini di oggetti e possibilità per i giocatori di tutte le classi esistenti: dal nuovo Shock Field Device per giocatori Hunter, al Rally Beacon per i giocatori Operator. Ogni classe ha anche nuovi vantaggi che forniscono bonus, come una maggiore gamma di riparazione, la capacità di rafforzare le strutture e le scansioni automatiche dei bug. Inoltre, le scatole di munizioni possono essere raccolte dalla scorta e inserite in postazioni armate, possono essere lanciate e consegnate per strutture armate. I dettagli completi dell’aggiornamento sono stati resi disponibili su Steam.

Starship Troopers Extermination è attualmente disponibile come titolo ad accesso anticipato su PC, mentre la sua release ufficiale è fissata per il prossimo anno.