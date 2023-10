Don’t Scream: annunciato titolo horror in cui non bisogna urlare

Un team di due sviluppatori, Joure & Joe, ha annunciato Don’t Scream, una breve esperienza horror disegnata oppositamente per far fare saltare il giocatore dalla sedia. Non c’è da aspettarsi una storia, ma la sfida è quella, appunto, di non urlare. Se si urla, si riparte da capo. Il titolo sarà disponibile dal 27 ottobre su PC.

Qui sotto la descrizione dalla pagina Steam:

Se urli, ti riavvii. DON’T SCREAM è una breve esperienza horror Unreal Engine 5 ispirata ai filmati degli anni ’90. Realizzato da due sviluppatori indipendenti. La sfida è semplice: esplorare la misteriosa Pineview Forest per 18 minuti senza urlare.

Sembra facile, no? Ma c’è una fregatura. Il tempo avanza solo quando ci si muove e non si possono prevedere gli spaventi. È necessario calibrare il microfono nel gioco in modo che ogni mugolio, salto o anche un piccolo squittio venga registrato come un urlo, aumentando così la sfida. Con decine di spaventi dinamici, ogni partita offre un’esperienza unica.

MICROFONO NECESSARIO PER GIOCARE

DON’T SCREAM mette alla prova non solo i vostri nervi, ma anche il vostro controllo della voce. Ecco cosa aspettarsi:

1. Calibrare il microfono:

Impostatelo nel gioco. Non si tratta solo di un’impostazione tecnica, ma definisce la sfida. Un semplice squittio o un rantolo sommesso dovrebbero essere segnalati come un urlo, causando il riavvio del gioco.

2. Attenzione alla voce:

È possibile parlare durante il gioco, ma a voce bassa, leggermente più bassa del normale. Se si alza troppo la voce, il gioco è finito.

3. Gioca pulito:

Potreste evitare la calibrazione per gridare durante gli spaventi, ma rovinereste il brivido. Per vivere un’esperienza horror autentica, comportatevi come previsto.

Qui sotto il trailer, dal canale YuoTube di IGN.