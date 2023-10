Red Dead Redemption: disponibile in versione fisica

Don’t Scream: annunciato titolo horror in cui non bisogna urlare

E con l’avvicinarsi delle festività di Halloween , non c’è periodo migliore per raddoppiare il terrore di Undead Nightmare , l’espansione narrativa dalla svolta sovrannaturale del genere western inclusa nel gioco.

Dopo aver debuttato ad agosto ( qui la nostra recensione), da oggi 13 ottobre Red Dead Redemption è disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch anche in formato fisico: è ora quindi disponibile nel Negozio di Rockstar e tramite altri rivenditori selezionati, sia per l’acquisto in formato fisico che per il download digitale. Si possono quindi vivere le avventure western su Nintendo Switch e PlayStation 4 anche con disco, e fino a 60 fps su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy