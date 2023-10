Ubisoft: dirigente afferma che le vendite fisiche potranno continuare a calare, me non scompariranno

Chris Early, dirigente di Ubisoft, prevede un futuro in cui le vendite di giochi fisici potrebbero continuare a diminuire, ma non crede che spariranno mai del tutto.

L’azienda francese ha recentemente accettato di acquisire i diritti di gioco in cloud per tutti i giochi di Activision Blizzard pubblicati nei prossimi 15 anni.

Mentre l’azienda scommette sul fatto che lo streaming rivoluzionerà l’industria dei videogiochi nello stesso modo in cui ha trasformato il settore televisivo e cinematografico, Early, che è stato una figura influente nelle trattative per i diritti di Activision Blizzard, pensa che le vendite fisiche avranno sempre un loro posto.

“C’è un mercato delle edizioni da collezione”, ha dichiarato il vicepresidente di Ubisoft, responsabile delle partnership strategiche e dello sviluppo commerciale, sul sito web della società. “C’è l’aspetto del regalo di oggetti fisici e la possibilità per le persone di acquistare facilmente un gioco in un negozio e di regalarlo ai propri amici o familiari.

Le parole arrivano in un articolo pubblicato oggi in merito a quello che c’è da sapere sui giochi Activision Blizzard su Ubisoft+, in seguito all’ufficializzazione dell’acquisizione da parte di Microsoft.

“Alcune persone vorranno sempre possedere il disco fisico. Non credo che scomparirà. Penso che le vendite di dischi fisici possano diminuire nel tempo? Certo, ma spariranno mai del tutto? Non credo”.

Secondo una recente fuga di notizie, Microsoft, che offre già la console Xbox Series S completamente digitale, potrebbe lanciare l’anno prossimo una Xbox Series X completamente digitale.

Sony, che attualmente offre versioni su disco e completamente digitali della PS5, ha dichiarato che il digitale ha rappresentato il 67% dei 264,2 milioni di giochi venduti per le sue console durante l’ultimo anno fiscale conclusosi a marzo.

Mentre la maggior parte dei giochi tripla A esce sia in formato fisico e digitale, alcuni sono disponibili solo per il download.

Ad esempio, Alan Wake 2 uscirà questo mese come gioco esclusivamente digitale. Per spiegare la decisione di non rilasciare una copia in scatola, lo sviluppatore Remedy ha dichiarato: “Per prima cosa, un gran numero di [giocatori] è passato al solo digitale. È possibile acquistare una PlayStation 5 di Sony senza unità disco e la Xbox Series S di Microsoft è una console solo digitale. Non è raro che i giochi moderni vengano pubblicati solo in digitale.

“In secondo luogo, il fatto di non pubblicare un disco aiuta a mantenere il prezzo del gioco a 59,99 dollari / 59,99 euro [49,99 sterline] e la versione per PC a 49,99 dollari / 49,99 euro [39,99 sterline]”.

A giugno, Mat Piscatella, analista di Circana (ex NPD), ha dichiarato che i giocatori dovrebbero aspettarsi che le uscite solo digitali per le console diventino comuni nei prossimi anni.

“Le uscite AAA solo digitali sono arrivate”, aveva scritto. “Nei prossimi due anni questa tendenza si accelererà ed entro il 2028 circa credo che sarà la norma per la maggior parte delle uscite Xbox e PS. Nintendo probabilmente non si muoverà così velocemente, ma d’altra parte si tratta di Nintendo e sono sempre pieni di sorprese”.