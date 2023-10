Bobby Kotick rimarrà CEO di Activision Blizzard fino a fine 2023

Il capo di Activision Blizzard, Bobby Kotick, rimarrà come amministratore delegato fino alla fine del 2023, dopo l’acquisizione da parte di Microsoft.

A quasi due anni dall’annuncio dell’accordo, oggi 13 ottobre Microsoft ha concluso la fusione da 68,7 miliardi di dollari con Activision Blizzard King. Kotick riporterà all’head of gaming di Microsoft, Phil Spencer.

“Ho detto da tempo che sono pienamente impegnato ad aiutare la transizione”, ha dichiarato Kotick in un’e-mail inviata oggi ai dipendenti di Activision Blizzard.

“Phil mi ha chiesto di rimanere come CEO di ABK, riportando a lui, e abbiamo concordato che lo farò fino alla fine del 2023. Siamo entrambi impazienti di lavorare insieme per un’integrazione senza problemi per i nostri team e giocatori”.

Kotick è stato CEO di Activision dal febbraio 1991 al luglio 2008, quando è diventato CEO di Activision Blizzard in seguito alla fusione tra Activision e Vivendi Games.

È l’unico dirigente di Activision Blizzard a godere di una protezione per il cambio di controllo che lo ricompenserebbe finanziariamente nel caso in cui venisse sostituito in seguito a un’acquisizione.

In qualità di azionista di maggioranza, Kotick è in lizza per guadagnare centinaia di milioni di dollari dall’accordo. Ha inoltre diritto a un’indennità di licenziamento se il suo contratto viene rescisso o se se ne andasse in varie circostanze entro un anno dal cambio di controllo dell’azienda.

Sebbene abbia contribuito a portare Activision Blizzard a grandi livelli commerciali durante il suo mandato, la reputazione di Bobby Kotick – e dell’azienda – ha sofferto molto negli ultimi anni in seguito a diversi scandali, tra cui le accuse ai dirigenti di aver intenzionalmente ignorato o tentato di minimizzare i casi di molestie sessuali e discriminazione di genere.