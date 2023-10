Crymachina: disponibile la demo per PS5, PS4 e Nintendo Switch

Il publisher NIS America ha reso disponibile una demo per il gioco di ruolo d’azione Crymachina per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch in occidente. I dati salvati dalla demo possono essere trasferiti al gioco completo al momento dell’uscita ufficiale, prevista per il 24 ottobre in Nord America. In Giappone il titolo single-player sviluppato da FuRyu è stato lanciato a luglio di quest’anno, mentre in Europa e in Oceania bisognerà aspettare rispettivamente il 27 ottobre e il 3 novembre per poter giocare con la versione definitiva anche per PC tramite Steam. Inoltre, in estate, è stato reso disponibile un video-guida ASMR con parole di incoraggiamento della protagonista Enoa, per aiutare il giocatore ad andare avanti nell’avventura.

Crymachina è ambientato in un mondo post-apocalittico. Il titolo immerge i giocatori nel ruolo di un guerriero rinato in un corpo robotico completamente personalizzabile, sia nell’aspetto che nelle abilità. Lo scopo del gioco è quello di permettere ai giocatori di sperimentare questa “nuova forma metallica e scoprirne il potenziale”, il tutto sullo sfondo di una storia che promette di essere piena di colpi di scena. La versione demo fornisce l’accesso al prologo e alle attività iniziali della campagna principale.

Articoli Consigliati Dead By Daylight: nuovo evento disponibile dal 18 ottobre Super Mario Bros. Wonder Provato: un trip lisergico per tutta la famiglia

Il gameplay presenta combattimenti frenetici e panoramici utilizzando una varietà di equipaggiamenti, tra cui armi da mischia, armi a distanza e armi da spalla. Il giocatore può potenziare le armi per aggiungere potenti effetti ad ogni colpo ed eseguire combo a seconda dello stile di gioco. Oltre al combattimento, Crymachina include anche elementi di esplorazione per navigare attraverso un mondo rovinato dall’apocalisse, scoprendo nuove aree e scoprendo la storia nell’avanzare nel gioco.

Qui sotto il trailer della demo direttamente dal canale YouTube ufficiale di PlayStation.