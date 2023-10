Dead By Daylight: nuovo evento disponibile dal 18 ottobre

Dead By Daylight renderà disponibile un nuovo evento: a partire da metà mese, precisamente il 18 ottobre, arriverà nel videogioco sviluppato da Behaviour Interactive l’evento Haunted by Daylight. L’evento vedrà i giocatori affrontare nuove sfide di gioco per vincere inquietanti abiti a tema Halloween, con la possibilità di vincere premi anche tramite Twitch Drops.

Il titolo è un horror game multigiocatore (4 contro 1) in cui un giocatore assume il ruolo del Killer e gli altri 4 giocano come Sopravvissuti, cercando di sfuggire al Killer ed evitando di farsi catturare e uccidere. Come parte dell’evento, Dead by Daylight avrà delle Zone del Vuoto, regni misteriosi in cui gli ex Sopravvissuti e Killer vengono scartati dall’Entità. I giocatori possono aprire portali per le Zone del Vuoto depositando l’Energia del Vuoto nei Varchi Instabili. In questo modo i giocatori potranno rilasciare i Sopravvissuti e i Killer scartati, chiamati Fantasmi, nella mappa.

Articoli Consigliati VIGAMUS ospita un evento a tema Assassin’s Creed Mirage Cities Skylines 2: cambiamenti grazie ai feedback della community

Dopo l’update con il personaggio di Nicolas Cage, il nuovo aggiornamento porterà con sé anche un nuovo Tomo, soprannominato Commitment, che avrà nuovi ricordi per Oni e Feng Min. The Tome conterrà anche apparizioni di The Dredge, Adam Francis e Dwight Fairfield. I giocatori potranno esplorare il passato di Feng Min e The Oni attraverso il nuovo Tomo. L’evento Haunted by Daylight sarà attivo fino al 6 novembre.

Qui sotto il trailer ufficiale dell’evento.