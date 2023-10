Loki 2 Speciale: trailer, foto e retroscena della seconda stagione

Lo scorso 5 ottobre, il Dio degli Inganni è tornato sui piccoli schermi di Disney+, diffondendo in streaming il primo episodio della seconda stagione targata Marvel Studios, ovvero Loki.

Questa seconda stagione di Loki, infatti, segna un punto importante all’interno della lore dell’universo Marvel, e tramite questo speciale vorremmo provare a ripercorrere i passi attraverso il tempo, per seguire il percorso della realizzazione della serie e della seconda stagione.

Facciamo anche noi un piccolo salto temporale, quindi, per affrontare quelle che sono state tutte le notizie principali relative alla serie tv tra passato e presente.

Le prime anticipazioni: la trama, il trailer e i poster ufficiali della seconda stagione

Abbiamo già avuto modo di esplorare la trama della serie quando i Marvel Studios hanno annunciato i poster ufficiali rivelando anche il primo trailer della serie con star Tom Hiddleston, insieme a Sophia Di Martino nei panni della variante Loki, Sylvie, e Owen Wilson nelle vesti di Mobius.

La seconda stagione, infatti, si focalizza sul cliffhanger del finale della prima stagione, dove dopo aver sconfitto “colui che rimane”, Sylvie e Loki si dividono, alla ricerca di un modo per salvare il tempo e non far esplodere una guerra tra gli universi.

Il tempo è il nucleo fondamentale della serie, infatti, gli stessi poster richiamano i punti focali della trama, passando dalle varianti di Loki alla presenza di Miss Minutes, la mascotte orologio della TVA, ovvero la Time Variance Authority.

Miss Minutes è inoltre apparsa in alcuni video diffusi su twitter per presentare il mondo dietro alla serie, ma non solo, è stata usata anche in diversi eventi pubblicitari, e culinari, organizzati in vista della serie, come nei locali di Randy’s Donuts, dove sono state diffuse le ciambelline in suo onore.

Tra gli altri eventi pubblicitari legati al cibo, però, non possono essere omessi sicuramente quelli organizzati anche nei centri McDonalds di New York, dove non son mancati i numerosi riferimenti alla serie, ma anche la diffusione dei Loki Charms, una variante – per l’appunto – dei Lucky Charms di Walmart.

Video dietro le quinte e gli eventi ufficiali: la realizzazione della seconda stagione di Loki

La realizzazione della serie ha impegnato moltissimo la troupe, la quale ha creato una vera e propria famiglia, legata dallo stesso Hiddleston, cuore e anima della serie, che ha reso insieme alla presenza di Owen Wilson e Sophia Di Martino un set dinamico e sempre molto attivo, anche durante i momenti di pausa tra una ripresa e l’altra.

Poco prima dell’uscita della serie, il 3 ottobre, in attesa dell’anteprima del primo episodio è stato allestito un vero e proprio parco a tema, accogliendo i fan all’interno dell’atmosfera un po’ atompunk della serie, che quasi ricorda lo stile e i disegni usati nella serie Fallout.

Gli ultimi poster e clip in attesa degli episodi

Tra un episodio e l’altro, la pagina ufficiale Twitter della serie tv sta mostrando nuove anteprime e dettagli, come poster di presentazione per la serie e per i personaggi, immagini che ci fanno calare nell’atmosfera di Loki 2, ma soprattutto anteprime e clip che mostrano le interazioni tra i vari personaggi nella frenetica corsa contro il tempo.

Ma non solo, anche la presentazione del nuovo merchandising come l’uscita dei Funko pop! dei protagonisti della serie, oppure i nuovi aggiornamenti di Marvel Snap, focalizzata proprio sulla seconda stagione di Loki grazie alla season Loki of All Time. Loki 2 arriverà ogni settimana con un nuovo episodio, che ci catapulterà in questo nuovo capitolo nel Marvel Cinematic Universe fino al 9 novembre. Dunque, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti!