Cities Skylines 2: cambiamenti grazie ai feedback della community

Cities Skylines 2, videogioco di costruzione di città sviluppato da Collosal Order, ha ottenuto grandi cambiamenti grazie ai feedback della community. Nel simulatore, il giocatore è lo sviluppatore di un appezzamento di terra su cui deve creare una città. I giocatori possono tracciare strade, zone, servizi pubblici e servizi urbani per attirare residenti e imprese.

Secondo i game designer Aura Laurila e Henri Haimakainen, il sequel di Cities Skylines, infatti, è stato costruito tenendo conto dei commenti forniti dai fan della serie di videogiochi. Ad esempio, lo strumento stradale è stato modificato per consentire ai giocatori di avere una maggiore flessibilità nella progettazione dei loro paesaggi urbani virtuali. Allo stesso modo, lo sviluppatore ha implementato l’intelligenza artificiale nel gioco.

Articoli Consigliati VIGAMUS ospita un evento a tema Assassin’s Creed Mirage Dead By Daylight: nuovo evento disponibile dal 18 ottobre

Gli sviluppatori sostengono di aver imparato molto dal feedback della community e dai desideri dei fan, come ad esempio la richiesta di avere una nuova intelligenza artificiale per il traffico e la possibilità di avere edifici a zona mista, così come rotatorie. Inoltre, il team ha anche fatto luce sul nuovo sistema economico, progettato per essere facile da imparare ma difficile da padroneggiare. I primi tentativi di costruire una città pienamente funzionante non saranno penalizzati in modo duro, ma ciò non significa che il sistema non sia meno complesso.

Cities Skylines 2 uscirà su PC tramite Steam il 24 ottobre, mentre per console il titolo è stato rinviato a primavera 2024.