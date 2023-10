VIGAMUS ospita un evento a tema Assassin’s Creed Mirage

VIGAMUS è sito in via Sabotino 4, Roma, a 10 minuti a piedi dalla metro Lepanto . È aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 20:00 con orario continuato .

Per celebrare la saga sviluppata da Ubisoft e il nuovo titolo uscito il 5 ottobre, VIGAMUS metterà a disposizione l’intero museo con attività pensate appositamente per rispecchiare l’atmosfera del mondo di Assassin’s Creed. Nel dettaglio, le attività principali seguiranno il seguente orario, come riportato dalla pagina Facebook del museo:

Il museo, che festeggerà l’undicesimo anniversario dall’apertura avvenuta nel 2012, è situato nel quartiere Prati . Con un lungo corridoio che percorre cronologicamente la storia del videogioco e 6 sale interattive, tra cui una VR Room e sale con cabinati, VIGAMUS offre al pubblico l’opportunità di rivivere (o di scoprire per la prima volta) la storia del medium interattivo per eccellenza, dai primi esperimenti degli anni 50 fino alle tecnologie più recenti e all’avanguardia.

