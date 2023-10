Stellaris: annunciato la data del DLC Toxoids su console

Già disponibile da settembre 2022 su PC, il DLC Toxoids di Stellaris ha ora una data anche per console. Paradox Interactive e Behaviuor hanno infatti annunciato che il contenuto per lo strategico fantascientifico sarà disponibile su console PlayStation e Xbox dal 21 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del DLC:

Articoli Consigliati UFC 5: il nuovo filmato analizza le modalità VIGAMUS ospita un evento a tema Assassin’s Creed Mirage

Emergi dal brodo primordiale fino a raggiungere le stelle! Il Toxoids Species Pack offre ai giocatori la possibilità di rischiare il futuro dei pianeti per un tornaconto immediato e di compiere i duri sacrifici necessari per sopravvivere in una galassia ostile.

NUOVE ORIGINI

Cavalieri del dio tossico: nelle profondità del tuo mondo natale si vocifera di un grande potere sepolto sotto i liquami tossici. Hai il coraggio di riportare alla luce i segreti del tuo passato e forse liberare un colosso biologico?

Iperottimizzati: vesti i panni di una specie che può acquisire sempre più tratti a scapito della propria aspettativa di vita, e vivi giorno per giorno senza preoccuparti del domani!

NUOVE CLASSI CIVICHE

Bagni tossici: fai sviluppare velocemente la popolazione con una nuova infusione di liquami mutageni, a patto che accetti i costi per il tuo pianeta e la tua gente!

Spazzini: raccogli detriti e macerie per realizzare rapidamente i tuoi progetti di costruzione.

Industriali implacabili: se vuoi tenere il passo con la domanda, dovrai smetterla di piegarti a regolamenti insignificanti e opinioni negative. La popolazione sopravvissuta ti ringrazierà per tutte le risorse che fornirai!

NUOVI TRATTI

Incubatore: ripopola rapidamente il pianeta quando è vuoto, ma ricorda che anche le strutture di sviluppo si riempiono in fretta!

Respiro inorganico: i tuoi stessi abitanti sono una fonte di preziosi gas esotici! È un peccato che i respiratori siano così costosi.

Nocivo: le altre specie non riescono a convivere con te e la tua stessa esistenza rende i pianeti dei luoghi terribili in cui vivere. Allo stesso tempo, però, non sarà facile per gli altri imperi combatterti o sottometterti!

Metabolismo esotico: per te è più facile chiedere “”lo mangi quello?””, mentre altre specie chiamerebbero una squadra di disinfestazione. Mangi più velocemente, vivi più a lungo e godi di incredibili esplosioni di sapori!

OPZIONI ESTETICHE

Nuovi ritratti di specie, navi e paesaggi urbani per ricordare alla galassia che la bellezza è nel pruriginoso occhio di chi guarda.

Una nuova voce del consigliere per i tossoidi, che fornisce notizie e consigli con velenosa ironia.

E molto altro ancora!

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data del DLC Toxoids di Stellaris su console.