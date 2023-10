UFC 5: il nuovo filmato analizza le modalità

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo filmato incentrato sulle modalità di gioco disponibili in UFC 5, il nuovo capitolo di arti marziali miste (MMA) che uscirà il 27 ottobre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, presentato dal creator Bayliun. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Qui sotto i dettagli che accompagnano il video:

UFC 5 è davvero un’estensione dell’esperienza dei fan dell’UFC, e non c’è esempio migliore delle nuove sfide Fight Week, delle caratteristiche e dei contenuti che li collegano alle card UFC più importanti in un modo che non è mai stato fatto prima.

I contratti della settimana di combattimento offrono ai giocatori un’offerta giornaliera di combattimenti in cui possono sfidare avversari IA in base a impostazioni di gioco predefinite. I giocatori possono guadagnare valuta di gioco presentandosi e vincendo, mentre la difficoltà dei contratti aumenta nel corso della settimana. Le vittorie, le sconfitte e i piazzamenti cumulativi dei giocatori sono registrati nella scheda Contratti.

Dall’aspetto alle abilità, i nuovi Alter ego consentono di impersonare i propri lottatori preferiti nei momenti più importanti della loro carriera (ad esempio, il debutto in UFC, la conquista del titolo e altro ancora), oltre ad Alter ego che possono essere realizzati solo in UFC 5.

La Carriera online include un matchmaking basato sulle abilità, la progressione delle divisioni e la caccia al titolo in quattro divisioni. I giocatori possono competere con un diverso lottatore creato in ogni divisione, consentendo loro di sfoggiare molteplici personalizzazioni del personaggio e Vanity Items.

La modalità Carriera è stata introdotta in modo completamente nuovo, con il ritorno dell’allenatore Davis che guiderà i giocatori nella loro carriera UFC con nuove cinematiche, nuove ambientazioni e un’attenzione particolare alla fase di avvio. L’aggiornamento dei campi di allenamento consente ai giocatori di simulare il proprio campo di allenamento e le esercitazioni di sparring per raggiungere la massima forma fisica e arrivare più velocemente agli incontri. Inoltre, le sessioni di sparring includeranno i Challenge Pack, che fanno guadagnare ai giocatori un voto in base al numero di sfide completate.

Qui sotto potete vedere il nuovo filmato.