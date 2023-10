Wii U: venduta una console a settembre in USA, da maggio 2022

Secondo Mat Piscatella, analista dell’azienda Circana, negli Stati Uniti è stata venduta una sola Wii U nel mese di settembre. Piscatella ha condiviso questo particolare dato di vendita tramite il suo profilo X.

Piscatella prosegue fornendo un contesto per questa singola Wii U venduta quest’anno, che è la prima venduta da maggio 2022. L’analista ha condiviso anche un dato simile riguardo ad un’altra console terminata da tempo, PS Vita, che è stata venduta per l’ultima volta nel novembre 2021, quando ne vennero acquistate (quasi sorprendentemente si potrebbe dire) ben 3.

Vale la pena notare che Wii U è sulla via del tramonto definitiva; la produzione e la distribuzione della console sono state interrotte da tempo e da marzo di quest’anno non è più possibile acquistare copie digitali dei giochi tramite l’eShop.

All’inizio di questo mese, Nintendo ha poi rivelato che i servizi online per la Wii U, insieme a quelli per il Nintendo 3DS, verranno chiusi nell’aprile del 2024. Ciò significa che dopo aprile i giocatori non potranno più scaricare i giochi acquistati in precedenza, né giocare online o partecipare a qualsiasi altra attività online.

Qui sotto il tweet di Mat Piscatella, che condivide i dati di vendita di queste due console negli ultimi anni.

1 new Wii U was sold in the US in September. First time a new Wii U sold since May 2022. Last time a new Vita unit sold was in November 2021, when 3 (!!) were purchased.

Is any of this at all meaningful? No. Sales fun facts that do not matter.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 13, 2023