Super Mario Bros Wonder è trapelato online, occhio agli spoiler

Super Mario Bros Wonder è trapelato online, con quasi una settimana di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale.

A partire da ieri, venerdì 13 ottobre, immagini e video che mostrano sezioni inedite del gioco hanno iniziato ad essere condivise sui social media e sui canali privati Discord. Il gioco potrebbe esser stato stato condiviso illegalmente su siti ROM, ma su questo non si ha ancora la certezza.

Al momento della pubblicazione di questa news, c’è anche chi sta addirittura trasmettendo il gioco in streaming su Twitch, mostrando livelli più avanti a quelli visti nelle anteprime della stampa (a tal proposito, il nostro provato pubblicato oggi) e negli asset ufficiali di Nintendo.

Non sorprende che coloro che vogliano evitare spoiler significativi prima della data di uscita del gioco, prevista per il 20 ottobre su Nintendo Switch, vogliano muoversi con cautela sui social media nei prossimi giorni.

Non è la prima volta che un gioco first-party per Switch trapeli in questo modo. In precedenza, Pokemon Leggende: Arceus e Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente sono stati resi pubblici quasi due settimane prima della loro uscita. All’inizio di quest’anno, anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è apparso sui siti di condivisione di ROM quasi due settimane prima della sua uscita ufficiale.

Per quanto riguarda invece le notizie ufficiali, ieri il doppiatore Kevin Afghani ha annunciato di essere la nuova voce di Mario e Luigi in Super Mario Bros. Wonder, dando il cambio allo storico Charles Martinet.

Qui sotto il tweet dell’utente X GhoulmealDome che parla dei leak sulla rete di Super Mario Bros Wonder.