Lords of the Fallen: la versione PC non usa Denuvo

Rispondendo alle domande di un giocatore sul tipo di DRM che la versione PC di Lords of the Fallen utilizzerà al lancio, lo sviluppatore Hexworks ha rivelato che il gioco non usa Denuvo. Lo studio ha inoltre dichiarato che non ci sono piani futuri per l’utilizzo del tanto criticato software DRM di Denuvo.

Lords of the Fallen arriva sugli scaffali dei negozi ed è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Le prime recensioni hanno indicato che, mentre le versioni PC e PS5 del gioco potrebbero avere qualche problema tecnico, la versione Xbox Series X/S è piuttosto indietro. Lo studio ha dichiarato di essere attualmente al lavoro su una patch per la versione Xbox Series X/S del gioco.

Prima dell’uscita del gioco, il titolo ha ricevuto un trailer di lancio che ha mostrato il suo mondo tetro e gli intensi combattimenti. Il gioco si svolge 1.000 anni dopo gli eventi della versione originale del 2014 di Lords of the Fallen e, come si può immaginare, le cose sono peggiorate notevolmente.