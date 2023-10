Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged Recensione: il bis di Milestone sotto il segno di Mattel

Due anni fa, la conterranea Milestone si preparava a lanciare un progetto ambizioso che aveva come oggetto le rinomate macchinine di Mattel, le Hot Wheels, con un racing-arcade che in sostanza rappresentava un sogno per i fan dei relativi videogiochi dedicati al marchio, che da qualche tempo erano a secco di un titolo davvero concreto che incanalasse lo spirito del brand. Il noto studio nostrano però, non si è fermato ad Hot Wheels Unleashed, ma ha deciso di rincarare la dose con Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, sequel diretto che promette diverse migliorie e arricchimenti partendo dalle solide basi del predecessore, al fine di offrire un’esperienza sempre più completa e coinvolgente. Noi siamo tornati alla guida delle mitiche Hot Wheels, per raccontarvi cos’altro può offrire questo universo giocattoloso interpretato da Milestone con un bis, nella nostra recensione.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: più contenuti per le macchinine di Mattel

Una volta all’interno di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged si ha da subito l’impressione di essere al cospetto di un sequel con delle novità interessanti seppur strettamente agganciato al suo predecessore. In pista, ritroviamo il medesimo sistema di guida del primo Unleashed ma con l’introduzione di due importanti meccaniche che aggiungono estro alle gare. A patto di avere del turbo da spendere, sarà possibile effettuare dei salti, singoli o doppi, utili per schivare ostacoli e oltrepassare sezioni di vuoto in pista, e potremo scattare lateralmente verso destra o sinistra per colpire gli avversari e destabilizzarli o evitare repentinamente un pericolo. Ciò si ripercuote anche sull’intelligenza artificiale, che in tal senso si dimostrerà più aggressiva già dalla media difficoltà.

Salta immediatamente all’occhio l’introduzione di una rinnovata varietà di veicoli, che può vantare di più di 130 mezzi dal lancio, andando ad includere moto e ATV alle classiche auto che abbiamo imparato a conoscere, anch’esse forti di riproposizioni e nuove collaborazioni per un’offerta speciale più ampia. I mezzi sono ora catalogati non solo attraverso il sistema di rarità che abbiamo avuto modo di vedere nel primo gioco, ovvero comune, raro, leggendario e Super Treasure Hunt, ma anche per performance, ovvero casuale, matricola e pro. Tramite i kit di upgrade sarà possibile far progredire un veicolo da una categoria all’altra, incrementandone le performance, ma non finisce qui. Ogni bolide ha un proprio albero delle abilità, dove attraverso dei punti abilità ottenibili in gioco si potrà influenzare il rendimento delle vetture in base a specifici aspetti della guida, al fine di creare una vera e propria build in base ai propri stili di guida, tenendo sempre a mente che le caratteristiche delle vetture sono le medesime che abbiamo visto nel predecessore, ovvero velocità, accelerazione, frenata e maneggevolezza.

Torna in pompa magna anche l’editor delle piste, che può vantare di nuovi moduli da installare per la creazione dei circuiti, e diverse migliorie strutturali, oltre che di 5 nuove ambientazioni e superfici diverse impattanti sulla guida da sfruttare per dare vita a circuiti improbabili. Rimanendo sul fronte della personalizzazione, viene migliorato anche l’editor di livree, per dare sfoggio della propria creatività sui veicoli in miniatura, potendo anche condividere le proprie creazioni online, stavolta potendo mettere mano anche a due aspetti inediti, come il suono del turbo e l’effettistica dello stesso. Proprio il comparto online ha beneficiato di diverse aggiunte, tra cui classifiche globali, gruppi con amici pre-lobby, e cross-play tra piattaforme, estendendo il divertimento e la competitività multigiocatore. Per quanto riguarda invece l’offerta per singolo giocatore, anche qua troviamo novità importanti, partendo da nuove modalità come Eliminazione, dove ogni tot secondi la vettura all’ultimo posto sarà eliminata finché non ne rimarrà solo una, o Drift Master, dove si dovranno ottenere più punti possibile grazie alle derapate, oppure ancora Waypoints, in cui si dovrà navigare per l’ambiente senza tracciato alla ricerca dei checkpoint prima dei propri rivali. Queste saranno disponibili anche in multiplayer, che in aggiunta conterà anche Clash Derby e Grab the Gears, dove la prima prevede uno scontro in arena tra vetture che dovranno distruggersi per ottenere punti, mentre la seconda prevede la raccolta di tesori nei vari ambienti di gioco e il deposito degli stessi prima di perderli.

In esclusiva per singolo giocatore, sarà possibile prendere parte ad un’originale campagna denominata Hot Wheels Creature Rampage, una storia tematica che riguarderà delle creature giganti rilasciate accidentalmente in città dal Professor Tanabe e che noi giocatori, nei panni di Robert, Darla e il robot XR046, dovremmo sconfiggere in 5 boss fight. Per arrivare a ciò, dovremo progredire attraverso diverse tappe ad eventi, in un tabellone molto simile a quello visto nel primo Hot Wheels Unleashed. Prendendo parte agli eventi sarà possibile accumulare esperienza e salire di livello, ottenendo monete da spendere nel negozio per comprare nuove vetture, gettoni di potenziamento e token per l’accesso a dei giri ad una slot machine dal premio casuale. Compiendo diverse azioni in gioco, si potranno completare delle missioni Unleashed, che ricompenseranno il giocatore con altrettanti premi.

Insomma, il nuovo Hot Wheels di Milestone punta forte sui contenuti pur non stravolgendo nulla di quanto proposto due anni fa, e va bene così, facendo della ricchezza e della completezza i suoi punti saldi. Come il predecessore, anche il sequel punterà su diversi aggiornamenti post lancio e collaborazioni nel tempo, che potranno arricchire ulteriormente l’esperienza per tutti gli appassionati delle macchinine di Mattel.

Turbotecnica

Dal punto di vista tecnico, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged si presenta in linea con il predecessore, solido sul versante della fluidità a schermo e graficamente convincente, dove anche su PS5, piattaforma su cui abbiamo svolto la prova, vi è il supporto all’AMD FSR 1.0 se si vogliono delle prestazioni aumentate in fatto di frame rate sacrificando la risoluzione. I nuovi modellini sono realizzati perfettamente, in linea con i valori produttivi del predecessore, così come i nuovi ambienti di gioco, caratteristici e funzionali, ottimamente interpretati. Esattamente come su Unleashed, ritorna il feedback aptico con l’ausilio dei grilletti adattivi, che restituiscono delle ottime sensazioni durante le sessioni gioco. Ritorna anche un ottimo comparto sonoro, con delle tracce nuove anch’esse in linea con il tenore della produzione e assolutamente gradite all’orecchio. Menzione anche per il doppiaggio in italiano della modalità storia, che risulta apprezzato e funzionale al piccolo racconto proposto attraverso vignette ed immagini statiche. Permangono alcuni problemi legati alla fisica e all’IA (che purtroppo sono stati ereditati dal precedente capitolo), che a volte tradiscono il giocatore, così come una certa ripetitività di fondo degli eventi, mitigata però da un’offerta più varia rispetto a prima e da una gestione della collezione e progressione rivisitata. Diverse saranno le difficoltà selezionabili, insieme ad una serie di aiuti alla guida attivabili che denotano una certa attenzione all’accessibilità.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged è un sequel degno di questo nome! Il team non cambia le carte in tavola, poiché quanto fatto con il predecessore è lodevole, bensì ci si è concentrati sull’arricchimento dell’esperienza senza stravolgere l’apprezzato racing-arcade approdato sul mercato due anni fa. Le critiche mosse per la poca varietà delle modalità vengono spazzate via da nuovi innesti assolutamente di valore, e la volontà di concentrarsi maggiormente sull’online è una mossa importante che delinea la volontà di espandere ulteriormente il verbo delle Hot Wheels nel segno di Milestone. Le dinamiche di collezionismo e personalizzazione ritrovate e rinnovate accendono ancor di più la voglia di correre tra i folli percorsi a disposizione, mentre le nuove meccaniche di guida aggiungono ulteriore pepe alle gare senza snaturare il gameplay, che viene naturalmente arricchito e apre a nuove interessanti soluzioni di design. Insomma, il nuovo Hot Wheels Unleashed è ciò che ci si aspetterebbe da un sequel di un già ottimo gioco, e come il suo predecessore, resta da capire quanto nel tempo l’interesse dei giocatori possa contribuire al suo rendimento (e dunque al suo ciclo vitale), tenendo conto che la componente di creazione e condivisione è più accentuata rispetto al passato. Dal canto nostro, non abbiamo dubbi che quanto proposto allo stato attuale da Milestone sia di pregevole fattura, restituendo un racing-arcade immediato, veloce, divertente e colorato che tutti gli appassionati dovrebbero provare. Allo stato attuale delle cose, Hot Wheels Unleashed 2 è il racing-arcade più mozzafiatante in circolazione!